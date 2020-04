Les maires de New York et de Los Angeles déclarent que le retour des événements sportifs en 2020 semble difficile

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que si les événements sportifs professionnels devaient reprendre en 2020, ce serait probablement sans fans pour commencer – mettant le tournoi du Grand Chelem de l’US Open à risque d’être organisé sans fans si l’événement se déroule à toute cette année.

S’adressant à ., de Blasio a commenté: “Je pense que nous manquons tous de sport. Tous ceux qui sont fans le manquent profondément, mais là encore, c’est exactement le point. Si nous allons trop vite, nous mettons 50 000 personnes au Yankee Stadium et c’est en partie pourquoi vous voyez une résurgence de la maladie qui serait la pire de tous les mondes.

Donc, je pense que c’est l’une des choses plus tard dans la trajectoire. Nous devons d’abord prouver que nous pouvons contenir cette maladie. Passer à la phase suivante signifie littéralement arriver au point où nous connaissons chaque personne qui a contracté le coronavirus.

Nous recherchons tous leurs contacts, nous isolons et mettons en quarantaine tous ceux qui en ont besoin. Nous testons tout le temps. Dans des mois, pour commencer, nous obtenons tout cela correctement. Vous ne pouvez pas avoir d’événements sportifs et de grandes foules jusqu’à ce que vous puissiez prouver que vous avez réduit cette maladie à quelque chose de très limité et que vous vous y tenez parce que, encore une fois, vous savez un faux mouvement – retirez notre pied du gaz, nous le ferons le regrette.

Nous avons eu une chance. Nous avons eu une chance de contenir réellement cette chose et ensuite nous pouvons faire un redémarrage intelligent approprié et si nous le faisons trop tôt, je vous le garantis, nous le regretterons ». Pendant ce temps, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que les grands rassemblements comme les événements sportifs ou les concerts pourraient ne pas reprendre dans la ville avant 2021.

Garcetti parlait à Wolf Blitzer de . sur “The Situation Room” où il a commenté: “Il est difficile de nous imaginer de nous réunir par milliers de si tôt, donc je pense que nous devrions être prêts pour cela cette année.

Je pense que nous n’avons jamais voulu que la science fonctionne aussi rapidement. Mais jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, une sorte d’intervention pharmaceutique ou une immunité collective, la science est la science. Et les responsables de la santé publique ont clairement indiqué que nous avions des kilomètres à parcourir avant de pouvoir retourner dans ces environnements. “

Les commentaires ne sont pas un bon indicateur pour les événements de hardcourt d’été aux États-Unis. Pour le moment, tous les tournois de tennis professionnels jusqu’au 13 juillet ont été annulés, l’ATP prévenant qu’un nouvel appel sera pris avant le 1er juin.