«Les matchs contre Rafael Nadal à Roland-Garros étaient spéciaux»

Ancien no du monde. 9 Nicolas Almagro a terminé sa carrière à domicile à Murcie l’année dernière, aux prises avec une blessure au genou gauche pendant quelques années et abandonnant le top 100 à l’été 2017. Nicolas a remporté 13 titres ATP sur terre battue en 23 finales (tous sur la surface la plus lente), ne jouant jamais dans les matchs de titre lors de certains grands tournois mais atteignant quatre quarts de finale majeurs, trois à Roland Garros qu’il a perdu face à son compatriote Rafael Nadal.

S’exprimant pour le site de l’ATP, Nicolas a raconté comment il passe ses journées de retraite, s’amuse avec sa femme et ses enfants à la maison et fait de son mieux pour se divertir car ils ne peuvent pas sortir beaucoup à cause d’un coronavirus. L’Espagnol a travaillé avec trois jeunes joueurs américains et aussi certains tournois comme Acapulco, partageant son expérience et ses connaissances avec les organisateurs pour offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs et aux fans.

En raison d’un coronavirus, qui a été suspendu et Nicolas ne peut que se souvenir de ses jours de jeu et de certains moments brillants, comme ces affrontements contre Rafa à Paris ou la finale de la Coupe Davis à Prague en 2012. Lors de leur premier affrontement à Roland Garros en 2008, Nadal a renversé Almagro 6-1, 6-1, 6-1, remportant presque le double des points de Nicolas et contrôlant le rythme avec huit interruptions de service pour se qualifier pour les demi-finales.

Deux ans plus tard, le natif de Murcie a combattu beaucoup plus durement contre le roi de l’argile qui a dominé 7-6, 7-6, 6-4 en deux heures et 35 minutes après seulement trois interruptions de service dans tout l’affrontement! En 2012, ils étaient à nouveau rivaux à Paris et Nadal a remporté une victoire 7-6, 6-2, 6-3, ne perdant jamais de service et gagnant trois pauses pour prendre le dessus dans les sets deux et trois et passer dans les quatre derniers. .

“Ce dont nous nous souvenons, ce sont les moments que nous avons partagés: trois quarts de finale de Roland Garros contre Rafa Nadal et la finale de la Coupe Davis 2012 à Prague. Ce sont les moments qu’ils ont eu la chance de vivre de près, et ils disent toujours que s’ils ne l’ont pas fait” Je ne sais pas, ils ne l’auraient probablement jamais vu. ”