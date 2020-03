“Les médecins et les policiers sont nos héros” – Rafael Nadal envoie un message à ses compatriotes en pleine pandémie de coronavirus

Les conditions actuelles dans le monde sont similaires à celles qui se sont produites pendant les guerres mondiales. Tout le monde a peur de sortir de leurs maisons, des rues désertes et bien sûr la peur de sauver nos vies. Au milieu de la pandémie de coronavirus, avec le nombre croissant de cas toutes les heures, l’Espagne devient le troisième pays le plus touché. Au milieu de la question inconsolable, l’as espagnol Rafael Nadal s’est adressé à ses compatriotes.

Il a exprimé sa gratitude à tous les médecins qui risquent leur vie et sauvent la vie d’autres personnes. Il a également remercié les forces de police qui assurent à tout instant la sécurité de la nation.

“Salut à tous. Tout d’abord, je tiens à dire que je suis désolé parce que je n’ai pas été sur les réseaux sociaux récemment. Mais ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Tout le monde essaie de faire de son mieux depuis chez nous », a déclaré Rafa.

«Je voulais juste envoyer un message pour remercier les médecins, les infirmières et les agents de santé qui nous protègent. Toutes les forces, la garde civile, les policiers, l’armée, tous ceux qui nous font sentir un peu plus en sécurité. Ils sont la première ligne de défense et au final, ils sont les plus menacés. Et en ce moment, ce sont nos héros. Je veux juste exprimer mon admiration et mon respect à vous tous, merci beaucoup. J’espère que nous traverserons ces moments difficiles dès que possible. »

«Nous nous montrons unis» – Rafael Nadal

Il a présenté ses condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches et à tous ses compatriotes qui souffrent dans le labyrinthe sans fin de la misère.

«Enfin, je veux envoyer mon amour aux familles qui souffrent et à celles qui ont perdu leurs proches à cause de la maladie. C’est difficile, c’est le moins qu’on puisse dire en ces temps difficiles, je peux juste dire que je suis vraiment désolé », a-t-il ajouté.

Rafael Nadal, numéro deux mondial, semblait inquiet lors de la transmission de son message, mais il a néanmoins souligné l’aspect positif de la pandémie mondiale. Il y a toujours de la lumière dans l’obscurité. La catastrophe a rapproché les gens et fait germer l’unité parmi ceux qui luttent contre l’ennemi invisible.

«Il y a des côtés positifs en ces temps difficiles, nous nous montrons unis. Tous les citoyens sont unis, respectant jour après jour toutes les normes recommandées. Restez à la maison, faites votre part pour mettre fin à cette pandémie dès que possible. Merci et je vous verrai bientôt », a conclu Rafa.