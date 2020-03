Les meilleures chaussures de tennis pour hommes pour 2020

Les chaussures de tennis sont l’une des parties les plus importantes de l’équipement pour tout joueur. Dans un jeu qui dépend tellement de votre mouvement, les chaussures peuvent jouer un rôle décisif.

Une chaussure de tennis parfaite vous permet d’éviter les blessures / aides à la performance en aidant le pied à bouger plus confortablement. De plus, les chaussures subissent une usure très rapide. Dans ce scénario, trouver votre meilleur ajustement sur le marché devient très important.

Nous avons ce qu’il vous faut car nous vous proposons les meilleures chaussures de tennis que vous pouvez choisir.

Quelles sont les meilleures chaussures de tennis disponibles sur le marché?

Voici une liste des meilleures chaussures de tennis que vous pouvez acheter avant de sortir pour votre prochaine session sur le court.

Asics Court FF2

Cette chaussure est le choix préféré du World no 1 Novak Djokovic et a un design de chaussette mono. Les avantages offerts par la chaussure sont qu’elle est très durable et ne nécessite aucun temps de rodage. En fait, un problème majeur que de nombreux joueurs ressentent avec les chaussures de tennis est qu’ils prennent du temps à s’adapter à leurs pieds. En diminuant cette fois, cette chaussure offre une grande utilité.

La chaussure pèse environ 387 g. En parlant de prix, il est disponible pour 140 USD.

Savoir plus – L’ITF publie de nouvelles règles concernant la menace du coronavirus au tennis

Adidas Adizero Ubersonic 2

Cette chaussure offre une alternative légère et est préférée par les joueurs qui aiment une sensation légère et rapide autour du court de tennis. En fait, il ne pèse que 352 g.

Cela offre un excellent confort. De plus, même si les chaussures sont légères, elles offrent une assez bonne stabilité. Un avantage évident d’avoir un poids moindre est qu’il offre une excellente vitesse et efficacité.

Les inconvénients incluent une construction de chaussettes étrange et pas de langue, ce qui rend difficile pour certaines personnes de mettre leur pied. De plus, certains joueurs se plaignent que les lacets de la chaussure sont trop minces. Ces chaussures sont disponibles au prix de 130 USD.

Babolat Jet Mach II

En plus d’être un fabricant de raquettes d’élite, Babolat produit également des chaussures de tennis de qualité. Cette chaussure particulière offre une légèreté mais aussi la certitude que vos pieds ne glisseront pas.

Malheureusement, ce ne sont pas les chaussures les plus durables. De plus, ils ont tendance à courir petit avec le temps. Cette chaussure ne pèse que 302g.

Yonex Power Cushion Eclipsian

Cette chaussure est une préférence du vétéran suisse Stan Wawrinka. En fait, ce sont les chaussures phares de Yonex pour le soutien, la stabilité et la durabilité. La chaussure a une plaque Power Graphite Drive pour fournir le soutien et la stabilité. Cependant, cela finit également par les rendre rigides et étroits. Une conséquence de cela est qu’ils nécessitent beaucoup si la rupture du temps.

Leurs avantages incluent une excellente traction, une tige rigide et un superbe look. Ces chaussures pèsent 355g.

Savoir plus – Et si Roger Federer, Rafael Nadal et d’autres stars du tennis étaient sur le Titanic?

Air Zoom Vapor X

C’est la chaussure de choix pour Roger Federer. Son léger, confortable et très respirant. Ils sont commercialisés plus comme une chaussure de tennis rapide que comme durable. De plus, ils ont un design élégant.

Cependant, ils ne sont pas idéaux pour ceux qui nécessitent beaucoup de traction dans leurs chaussures. Ils pèsent 366g.

K Swiss Ultrashot 2

Les chaussures K Swiss sont fabriquées de manière très durable. Cela est dû au fait que la Draguard et la semelle extérieure en caoutchouc haute densité Aosta 7.0 offrent une chaussure durable.

En fait, cela rend la chaussure assez lourde à 421g. Cependant, ils se sentent un peu plus légers que leur poids. Cela en fait la meilleure alternative pour les joueurs à la recherche d’une sensation stable et verrouillée, offrant une très belle finition.