Rogere Federer, mais aussi Rafael Nadal, Andy Murray, Kei Nishikori, Juan Martin del Potro et bien d’autres. La demi-volée est peut-être le coup le plus difficile et le plus compliqué, c’est pourquoi ils sont toujours incroyables. C’est un tir qui est un mélange de vitesse, de force et de sensibilité, qui échoue souvent.

Mais lorsque la demi-volée fonctionne, la foule et les fans pourront admirer des moments de tennis très excitants. La demi-volée est un coup efficace sur toutes les surfaces et contre tous les adversaires, surtout pour sortir de rallyes compliqués.

Voici les meilleures demi-volées des dernières années dans cette vidéo