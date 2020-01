Les meilleures raquettes de tennis pour 2020 [Buyers Guide]

Vous recherchez une nouvelle raquette de tennis mais vous ne savez pas laquelle acheter? Jetez un œil à mes recommandations pour trouver la meilleure raquette de tennis et certaines montures qui, je pense, sont les meilleures sur le marché en ce moment.

Ce guide d’achat est pour vous si:

vous avez besoin d’une nouvelle raquette de tennis et vous voulez vous assurer qu’elle est la bonne pour vous

vous voulez changer les spécifications de la raquette, mais vous ne savez pas quoi changer

vous avez une raquette en tête mais vous voulez que quelqu’un donne un deuxième avis

À qui ce guide n’est-il pas destiné:

Commençons.

Pourquoi la meilleure raquette de tennis n’existe pas

Si vous espériez que ce billet de blog fournisse une liste des 10 meilleures raquettes disponibles en ce moment, alors j’ai de mauvaises nouvelles pour vous 😆 ce guide est plus orienté vers la recherche de la meilleure raquette pour votre jeu, sans donner une seule image surnom du meilleur.

Bien que je fasse quelques recommandations spécifiques sur les raquettes plus loin sur la page, le premier point que je dois souligner est que la «meilleure raquette de tennis» n’existe pas.

Il est facile de donner à des produits dans des catégories spécifiques la «meilleure» étiquette comme un destructeur de papier ou même une machine à balles de tennis en ce qui concerne les raquettes de tennis, ce n’est pas le cas.

Vous aurez probablement rencontré quelques critiques de raquettes de tennis et le meilleur des guides qui vous disent déjà que X est la meilleure raquette, mais ce n’est pas le cas.

Pourquoi? Parce que ce qui fonctionne brillamment pour un joueur ne fonctionnera pas pour un autre. Différentes spécifications de raquette conviennent à différents styles de jeu.

Donner un statut de «meilleure» raquette est trompeur, et le résultat est que les consommateurs se séparent de leur argent durement gagné sur une raquette qui pourrait ne pas être adaptée à leur jeu.

Maintenant que nous avons tout cela à l’écart, je vous recommande de lire ce guide dans son intégralité pour mieux comprendre les raquettes de tennis et cela vous aidera à trouver la meilleure raquette de tennis pour votre jeu.

Comment choisir la meilleure raquette de tennis

Montez sur n’importe quel forum de tennis et vous vous rendrez rapidement compte que l’achat d’une nouvelle raquette est une décision difficile et délicate pour la plupart des joueurs. Il y a des centaines de messages posant des questions comme «quelle raquette devrais-je acheter?» «Quelle est la meilleure marque de raquette de tennis?» «Quelle raquette de tennis me convient le mieux?» «Le Wilson RF97 Pro Staff est-il un bon achat? et beaucoup plus.

Lisez la suite et vous verrez de nombreuses réponses d’utilisateurs bien intentionnés qui partagent souvent des preuves purement anecdotiques, ce qui ne fait que compliquer davantage le processus.

En réalité, quand il s’agit de choisir une nouvelle raquette, c’est relativement simple. La meilleure raquette de tennis pour vous est toujours: la raquette la plus lourde que vous puissiez manipuler, pour le type de tennis que vous jouez et pour la durée de votre présence sur le court.

C’est ça; ce n’est pas celui avec la technologie gimmicky la plus récente, ce n’est pas le RF97 parce que Federer l’utilise, ni la raquette la plus moderne et la plus brillante du marché.

Si vous pouvez trouver une raquette de tennis qui vous pouvez accélérer sur tous les coups / points de contact sans vous fatiguer rapidement, alors vous avez trouvé la meilleure raquette de tennis pour votre jeu. Alors, comment pouvons-nous arriver à ce point?

N’achetez pas dans les gadgets marketing et le battage publicitaire

La première étape pour trouver la raquette de tennis parfaite est: ne crois pas au battage médiatique.

Tout le matériel marketing des marques de raquette se concentre sur la taille du sweet spot, la puissance de la raquette et divers autres mots à la mode qui ne signifient pas grand-chose. Ce ne sont que des termes jetables qui, espérons-le, vous attireront.

Malgré ce que les fabricants pourraient écrire dans leurs communiqués de presse, il y a eu très peu, voire aucun progrès dans la technologie des raquettes au cours des 20 ou 30 dernières années.

Tout comme le monde des cycles de mise à niveau des smartphones, pour les fabricants de raquettes de tennis, leur modèle commercial repose fortement sur la conviction des gens d’acheter une nouvelle raquette de tennis plus souvent que nécessaire.

En supposant que vous ne frappiez pas des milliers de balles par semaine avec la même fureur que Rafael Nadal, une raquette de tennis bien conçue durera des années. Les fabricants le savent et feront tout pour vous vendre la technologie la plus récente et la plus performante.

Utilisez la physique simple pour déterminer les raquettes qui vous conviennent

Frapper une balle de tennis avec une raquette est un exemple d’une force déséquilibrée agissant sur un objet en mouvement. Nous prenons un objet lourd (la raquette), et frappons un objet plus léger (une balle de tennis) et, espérons-le, le regardons naviguer au-dessus du filet profondément dans la moitié adverse du court.

Vous pouvez mettre votre chapeau de physique et aller beaucoup plus loin, mais ce processus de transfert d’élan signifie qu’il n’y a vraiment que cinq caractéristiques d’une raquette de tennis qui régissent la façon dont elle réalise ce transfert d’énergie cinétique et ce que ressent la personne qui l’utilise. Elles sont:

Le poids de la raquette

L’équilibre de la raquette

La raideur de la raquette

Le motif de cordes de la raquette

La taille de la tête de la raquette

C’est ça! La tâche suivante consiste à essayer de faire correspondre chacun de ces facteurs à une spécification qui convient à votre force, vos objectifs et votre style de jeu.

Ne soyez pas lié à un seul fabricant

Bien que nous ayons tous nos préférences en termes de design, de couleurs ou de la marque de raquette utilisée par nos joueurs préférés. La vérité est que presque toutes les marques grand public fabriquent des raquettes de tennis de bonne qualité.

Cela signifie souvent que les raquettes de spécifications pratiquement identiques sont entièrement interchangeables. S’ils n’étaient qu’une seule couleur unie, vous ne remarqueriez probablement aucune différence entre deux raquettes concurrentes lorsque vous jouez avec elles. En réalité, la seule différence est la forme de la poignée et la couleur du travail de peinture.

C’est pourquoi je vous recommande d’oublier des termes comme «FlexFeel», «countervail» ou «BLX», comment une raquette joue est déterminée uniquement par les cinq facteurs ci-dessus.

Choisir une raquette de tennis en fonction de ces cinq caractéristiques

Toutes les raquettes ont des poids, des balançoires, des indices de rigidité, des modèles de cordes et des tailles de tête différents. Lorsque vous combinez ces caractéristiques de certaines manières, vous vous retrouvez avec des raquettes qui entrent dans différentes catégories. Les catégories sont les suivantes:

Raquettes pour débutants: raquettes légères avec de grandes tailles de tête et des équilibres de tête lourds

Raquettes intermédiaires: légèrement plus lourdes que les raquettes débutantes avec des tailles de tête modérément grandes et des équilibres neutres ou légèrement légers.

Raquettes avancées: raquettes lourdes avec des tailles de tête moyennes et des équilibres tête-lumière

La clé pour choisir la raquette idéale pour votre jeu est de bricoler ces cinq caractéristiques et de trouver quelque chose qui générera une balle profonde avec une bonne vitesse et une bonne rotation, le tout à partir de votre swing normal.

Vous ne devriez pas sentir que vous devez balancer plus fort, ni retenir votre swing normal pour que la balle aille où vous le voulez. Vous ne devriez pas penser à la raquette lorsque vous jouez avec elle et comme le disent souvent les pros; ce devrait être une extension de votre bras. Voyons comment nous arrivons à ce point.

Quelle raquette de tennis de poids est la meilleure?

Le poids est le facteur numéro un pour déterminer la puissance de la raquette. L’équation est simple: plus la raquette est lourde, plus elle a de puissance.

Malheureusement pour une raison quelconque, un vieux conte de femmes s’est répandu, ce qui signifie que beaucoup de joueurs pensent que le contraire est vrai. J’ai récemment reçu cet e-mail soulignant le point:

Beaucoup de gens à qui je parle de mon club disent que je devrais obtenir une raquette plus lourde. Ils disent que la plus grande masse m’apportera plus de puissance. Alors que d’autres dans le club disent que plus léger est meilleur. Cependant, quand je regarde les raquettes et leurs spécifications en ligne, elles semblent toujours être les plus légères qui ont les puissances les plus élevées. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Les raquettes plus lourdes ou plus légères donnent-elles plus de puissance?

Pour voir pourquoi les raquettes plus lourdes ont plus de puissance, prenez cet exemple: si vous avez une raquette Wilson de 400 g et une tête de raquette de 200 g et que vous les balancez toutes les deux à 150 mph, alors la raquette Wilson frappera la balle avec deux fois plus de puissance que la tête de raquette. .

C’est l’explication du manuel, mais la mise en garde ici est à quelle vitesse vous pouvez balancer les deux raquettes. Si vous êtes fort, vous pourrez peut-être balancer les deux raquettes à la même vitesse. Cependant, la plupart des gens pourront balancer la raquette 200g plus rapidement que la raquette 400g, mais pas deux fois plus vite, ce qui donnera à la raquette 400g encore plus de puissance. En conséquence, l’astuce consiste à trouver le bon équilibre entre votre vitesse de swing et le poids de la raquette.

Dans cet esprit, je recommande de jouer avec la raquette la plus lourde avec laquelle vous pouvez bien jouer. Ce poids est différent pour différentes personnes et ne dépend pas de votre niveau de compétence. Il est basé sur votre poids corporel et votre condition physique.

Pour trouver le bon poids de raquette, vous devez faire la démonstration de plusieurs raquettes et voir si vous pouvez les balancer facilement sur tous les plans de contact sans fatiguer rapidement. C’est pourquoi je recommande de vous assurer de tester les raquettes contre des joueurs contre lesquels vous avez généralement du mal.

Parmi toutes les personnes avec lesquelles vous jouez actuellement, avez l’intention de jouer ou voulez pouvoir jouer contre dans un avenir proche, vous devez être en mesure de récupérer leurs balles à temps et d’être prêt à frapper un swing normal complet.

N’importe qui peut écraser des balles nourries à la main, quelle que soit la lourdeur de la raquette, et tout le monde peut se convaincre qu’une raquette est brillante en la testant pendant 20 minutes contre Tante Annie et ses boules de lune ébréchées.

Le test d’acide ici, c’est quand vous jouez un match de compétition, et que vous êtes en fuite, pouvez-vous mettre la raquette sur le ballon et la frapper à temps? Ou êtes-vous toujours en retard? Si vous êtes trop souvent en retard sur le ballon, votre raquette est probablement trop lourde.

Si vous pouvez frapper profondément lorsque vous avez le temps de régler le tir, mais qu’il se raccourcit lorsque vous êtes sous pression ou en fuite, votre raquette est probablement trop lourde. La raison ici est que lorsque nous frappons sur la course ou des balles rebondissantes plus élevées, nos principaux groupes musculaires deviennent moins impliqués et les petits muscles prennent généralement le relais et doivent plutôt balancer le même poids.

Quelles sont les erreurs courantes à rechercher lors du choix du poids de la raquette?

Les nouveaux joueurs du jeu achètent souvent des raquettes très légères. Les raquettes légères sont extrêmement faciles à manier, mais elles vous empêchent d’apprendre de meilleurs coups.

Les raquettes plus lourdes encouragent des oscillations plus longues et plus complètes au ballon qui nécessitent une meilleure technique et utilisent davantage le corps.

En revanche, les joueurs plus avancés ont tendance à ajouter du poids à leurs raquettes, ce qui les rend trop lourdes. Il se sentira très bien de fumer des balles à l’échauffement, mais quand un match commence, et ils sont en retard au contact car ils essaient de tirer trop de poids trop rapidement et ne peuvent pas le supporter.

Quelle est la raquette de tennis de poids approprié?

Pour un homme adulte normal qui joue beaucoup ou a des plans ambitieux pour jouer beaucoup, je recommande un poids dans les gammes suivantes quel que soit le niveau de compétence: 290 à 320 g (10,5 à 11,3 oz).

Pour une femelle adulte normale, le poids devrait légèrement diminuer: 280-310g (10,2-11 oz).

Les poids indiqués sont pour une raquette non cordée.

Est-il acceptable d’acheter une raquette plus lourde que ce que je peux gérer en ce moment?

Il est acceptable d’acheter une raquette avec un peu de poids supplémentaire si vous l’aimez, et avez l’intention de développer une certaine endurance / force pour l’utiliser.

Mais assurez-vous que les objectifs sont réalistes, allez-vous faire l’effort? N’achetez pas une raquette plus lourde pour y grandir si vous n’êtes pas prêt à travailler.

Quel équilibre de raquette est le meilleur?

L’équilibre d’une raquette est la façon dont le poids est réparti. Sur une raquette uniformément équilibrée, le point d’équilibre arriverait exactement à mi-hauteur du cadre.

La balance contrôle essentiellement une chose: le «poids d’oscillation» de la raquette. Vous verrez les termes tête haute et tête légère lors de la lecture des descriptions ou des critiques de production.

Quand une plus grande partie de la masse est plus éloignée du centre de rotation vers le cerceau de la raquette, c’est la tête lourde. Il alourdit le poids effectif de la raquette lorsqu’elle entre en contact avec la balle. Cela ajoute plus de puissance au cadre, au prix de rendre la raquette plus difficile à balancer et à manœuvrer.

En théorie, la tête lourde semble être une bonne affaire, une raquette plus légère mais avec beaucoup de puissance. Mais il y a un compromis ici et un gros. Le poids dans la tête du cadre met un couple supplémentaire sur le poignet, le coude et l’épaule pendant le swing.

Cette pression supplémentaire signifie que les raquettes lourdes sont une cause importante de «tennis elbow» et d’autres blessures liées au tennis. C’est pourquoi je vous conseille de ne pas utiliser de raquettes de tennis pour débutants. Tout ce que vous obtenez est une raquette qui entrave le développement des AVC et augmente vos chances de souffrir de blessures liées au tennis.

Au lieu de cela, vous devriez toujours opter pour un cadre de phare, ce qui signifie qu’il y a plus de poids dans la poignée. Celles-ci sont données en points par le constructeur. Exactement comment la lumière de la tête dépend du poids d’une raquette. D’une manière générale, plus la raquette est lourde, plus elle devrait devenir phare.

Mes recommandations:

280g-300g: lampe frontale 3-5 points

305-310g: phare avant 5-8 points

315-320g: lampe frontale 8-12 points

Quelle raideur de raquette est la meilleure?

La rigidité d’une raquette contribue à la puissance et au confort. Une raquette plus rigide vous donnera plus de puissance. Un cadre plus doux absorbera plus d’énergie de la balle et enlèvera la puissance du tir. Plus le cadre est rigide, moins il se déforme ou se plie à l’impact, et plus la puissance est maintenue dans le ballon.

Mais comment cela se rapporte-t-il au confort? C’est délicat et se résume souvent à des préférences personnelles. Mais la douceur est-elle toujours meilleure? Lorsqu’une raquette frappe une balle de tennis, elle vibre. Sur les cadres plus rigides, les vibrations sont plus dures mais plus courtes. Sur les cadres plus souples, ils sont moins sévères mais durent plus longtemps.

De manière générale, les cadres plus souples sont plus confortables à jouer et moins susceptibles de provoquer le tennis elbow. Mais d’autres joueurs pourraient trouver exactement le contraire. Lorsque vous combinez la rigidité avec le type de corde, la taille de l’adhérence, le motif de la corde, etc., un cadre plus rigide peut être aussi, sinon plus confortable qu’une raquette de rigidité inférieure.

D’après mon expérience, le type de corde de tennis que vous avez affectera beaucoup plus le confort que la raideur de la raquette, donc ce n’est jamais ma considération la plus importante, mais si vous avez, ou êtes inquiet, des problèmes de bras, essayez de choisir une corde moins raide raquette. Une note inférieure indique une raquette plus flexible et une note plus élevée une raquette plus rigide avec une grande majorité portant entre 55 et 75 RA.

Quel modèle de chaîne choisir?

Le modèle de cordes se rapporte au nombre de cordes croisées et principales sur la raquette, par ex. 16 cordes principales x 19 croix. En termes de jeu de la raquette, le motif affecte la rigidité du lit de cordes et le potentiel de rotation.

Un motif de cordes à plus forte densité de cordes, tel qu’un 18 x 20, produit un lit de cordes plus rigide car il fléchira moins au contact de la balle. Un lit de densité inférieure comme 16 x 19 signifie un lit de corde moins rigide. Plus le lit de cordes est rigide, moins vous obtiendrez de variations lorsque vous frappez le ballon.

Le facteur le plus important est peut-être le spin. Un modèle de chaîne plus lâche générera plus de spin qu’un modèle de chaîne plus serré car il y a plus d’espace entre les chaînes; cela crée plus de mouvement entre eux.

Pour la plupart des joueurs, Je recommande un motif 16 x 19 plus lâche comme l’accès au spin est une partie si massive du jeu moderne. L’exception sera si vous êtes un frappeur très plat qui utilise peu d’effets, auquel cas un motif plus serré pourrait vous donner une réponse plus cohérente.

Quelle taille de tête devriez-vous obtenir?

Comme la rigidité, la taille de la tête est un autre domaine délicat à dire que l’un est meilleur que l’autre. Avec une taille de tête plus grande, vous verrez une légère augmentation de la quantité d’énergie que vous pouvez générer. Mais cela est négligeable et dire qu’un cadre de 98m2 est plus puissant qu’un 95m2 alors que toutes les autres spécifications sont les mêmes n’est pas nécessairement toujours vrai.

Ce que vous obtenez avec une raquette de plus grande taille, c’est une stabilité en rotation accrue car il y a une plus grande surface de cordes. Plus le centre du cordage est éloigné du poids du cadre, plus il faut de force pour tordre la raquette dans la main.

Par conséquent, lorsque vous frappez une balle décentrée, la raquette peut résister à plus de torsion, ce qui aide à réduire les coups manqués et les balles volant là où vous ne les voulez pas. C’est pourquoi vous verrez le terme «pardonner» dans de nombreuses revues de raquette de plus grandes tailles de tête.

Comme pour le poids, il y a un compromis ici car plus la tête s’élargit, plus il est difficile pour le joueur de tordre la raquette quand il le veut. Par exemple, sur une volée inclinée ou lorsque vous essayez de fermer le visage, ajoutez plus de spin.

Pour la plupart des joueurs. Je recommande une taille de tête entre 98 et 100 pouces carrés.

La meilleure spécification de raquette pour la plupart des joueurs

Maintenant que nous avons rassemblé ces cinq choses avec quelques recommandations, les spécifications de raquette recommandées finales que vous devriez rechercher sont les suivantes:

Pour un homme adulte typique:

280-320g, phare 5-12 points, motif de cordes 16 × 19, tour de tête 98-100 ”. Rigidité des préférences personnelles après la démonstration.

Pour une femme adulte typique:

270-310g, phare 3-8 points, motif de cordes 16 × 19, tour de tête 98-105 ”. Rigidité des préférences personnelles après la démonstration.

Les cinq meilleures raquettes de tennis pour 2020

Sur la base des spécifications recommandées ci-dessus, voici ce que je considère comme cinq des meilleures raquettes actuellement sur le marché. Cependant, avant de vous précipiter et d’acheter l’un d’eux, assurez-vous d’avoir lu ce guide en entier. Ce n’est pas parce que je le recommande qu’une raquette n’est pas idéale pour votre jeu.

Comparaison rapide

La Yonex DR 98 – ma raquette préférée de 2019 (nouveau modèle prévu en 2020)

VÉRIFIEZ LE PRIX

L’une de mes raquettes préférées de tous les temps était la Yonex EZONE Ai 98, donc quand j’ai fait une démonstration de la EZONE DR 98 J’étais plein d’attente. Et devine quoi? Cela n’a pas déçu. Cette raquette était ma préférée de 2019 et convient à de nombreux styles de jeu différents. Il allie puissance, contrôle, rotation et maniabilité tout en un. Le contrôle de qualité Yonex est l’un des meilleurs et dans ce dernier modèle, ils ont fait un très bon travail pour améliorer la sensation et la stabilité sur le net tout en conservant l’excellente jouabilité et les performances de la gamme AI.

Vous voulez des nouvelles encore meilleures? Avec une nouvelle ligne Ezone attendue avant l’Open d’Australie 2020, vous pourrez les récupérer à prix réduit très bientôt.

Spécifications Yonex Ezone Dr 98

Taille de la tête

98 pouces carrés

Longueur

27 pouces

Poids non cordé

310g

Équilibre

12,7 pouces / 32,26 cm / 6 pts HL

Swingweight

324

Raideur

62

Largeur de faisceau

23 mm / 24 mm / 19,5 mm

Composition

HM Graphite, Nanometric DR, Quake Shut Gel

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Style de trait

Moyen-plein

Vitesse de swing

Vite

Type de prise

Yonex Synthetic

Modèle de chaîne

16 plats / 19 croix

Tension des cordes

45-60 livres

Avantages

Un excellent mélange de puissance et de précision

Yonex offre un bon contrôle de qualité sur toutes ses raquettes

Se sent très stable au filet

Raquette parfaite pour le joueur de tennis moderne

Les inconvénients

À mon avis, l’EZONE DR 98 est une raquette que tous les joueurs intermédiaires et expérimentés devraient démo. Si vous voulez un mélange de puissance moderne et de pardon avec une précision et une sensation traditionnelles, alors cette raquette est un concurrent digne.

Le Wilson Blade 98 16 x 19 V7

VÉRIFIEZ LE PRIX

C’est la version 2019 du Wilson Blade 98 16 x 19 V7 et il est livré avec la technologie FeelFlex. Ce n’est qu’un discours marketing gadget, mais cela n’empêche pas le Blade 98 d’être l’une de mes raquettes préférées. Avant de passer aux écrous et boulons de ce cadre, le design de la lame est de premier ordre et il est livré avec une finition élégante, donc en termes de look, c’est l’un de mes cadres préférés. Mais plus important encore, comment ça joue?

Le plus grand avantage de la lame est le confort. Ma plus grande plainte concernant la lame d’origine était qu’elle était assez dure sur le bras et que vous ressentiez les chocs des coups décentrés. Wilson a trié cela cependant, et le Blade 98 V7 a un lit de cordes plus silencieux et amorti. Mais cela n’empêche pas la raquette de fournir un bon niveau de sensation. Pas tout à fait aussi bon que le Yonex Ezone DR 98 à mon avis, mais avec le Blade 98, vous obtiendrez une sensation extraordinairement douce sur vos coups de fond et le modèle de cordes 16 x 19 fournit beaucoup de puissance contrôlable car les cordes sont relativement rapprochées. Au filet, le poids de 305 g offre un excellent contrôle et vous pourrez terminer des points avec des volées percutantes.

Spécifications Wilson Blade 98 16 x 19 V7

Taille de la tête

98 pouces carrés

Longueur

27 pouces

Poids non cordé

305g

Équilibre

13 pouces / 33,02 cm / 4 points HL

Swingweight

328

Raideur

62

Largeur de faisceau

21 mm / 21 mm / 21 mm

Composition

Graphite tressé et basalte

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Style de trait

Plein

Vitesse de swing

Vite

Couleurs de raquette

Vert noir

Type de prise

Wilson Pro Performance

Modèle de chaîne

16 plats / 19 croix

Tension des cordes

50-60 livres

Avantages

Sensation douce et puissance contrôlable

Très stable au net

Bonne charrue sur les coups de fond

Les inconvénients

Pas la meilleure raquette si vous avez du mal à générer votre propre puissance au service

Il existe également une version 18 x 20 de cette raquette, mais je recommanderais le modèle de cordes 16 x 19 pour pratiquement tous les joueurs – vous aurez plus accès à la puissance et aux effets. Si vous êtes un joueur intermédiaire ou avancé, le Blade 98 16 x 19 V7 coche de nombreuses cases.

Le Babolat Pure Strike 16 x 19

VÉRIFIEZ LE PRIX

Si vous êtes membre d’un club de tennis, vous aurez sans doute vu un bon nombre de joueurs utilisant des raquettes Babolat. Il y a une bonne raison à cela, car ils créent des cadres extrêmement jouables qui conviennent à de nombreux styles de jeu différents. Ma raquette préférée de la firme française est la Pure Strike 16 × 19 qui est la raquette de choix pour Dominic Thiem.

Avec la Pure Strike, Babolat a produit une raquette de joueur moderne de haute qualité. Par rapport aux modèles précédents (j’ai joué avec un Roddick Pure Drive pendant un certain temps), c’est une raquette plus douce et plus contrôlée qui offre une sensation exceptionnelle, une manipulation rapide autour du filet et sur le sol, on a l’impression que vous avez le ballon sur un morceau de corde .

Il contient une construction de cadre hybride carré et elliptique et est livré selon Babolat ‘FSI Power ‘ La technologie. Maintenant, nous savons que ce ne sont que des conneries de marketing. Mais cela semble se traduire par plus de spin grâce à l’espacement plus large entre les croix supérieures.

Sur le terrain, ces caractéristiques constituent une réponse ferme à la fois vivante et précise. J’aime aussi la façon dont Babolat a épaissi le faisceau pour plus de stabilité, et vous n’aurez aucun problème à générer beaucoup de puissance et de spin à partir de ce cadre. Il apporte également une puissance facile au service, il est donc idéal si vous voulez un peu de pop supplémentaire lors de votre premier service.

Caractéristiques Babolat Pure Strike 16 x 19

Taille de la tête

98 pouces carrés

Longueur

27 pouces

Poids non cordé

305g

Équilibre

13 pouces / 33,02 cm / 4 points HL

Swingweight

327

Raideur

66

Largeur de faisceau

21,3 mm / 23,3 mm / 21,3 mm /

Composition

Graphite

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Style de trait

Moyen-plein

Vitesse de swing

Moyen-rapide

Couleurs de raquette

Blanc avec orange et anthracite

Type de prise

L’équipe Babolat Syntec

Modèle de chaîne

16 plats / 19 croix

Tension des cordes

50-59 livres

Avantages

Raquette extrêmement jouable

Facile à balancer

Offre beaucoup de puissance à l’arrière du terrain

Les inconvénients

Il n’y a rien à détester sur le Pure Strike 16 x 19.

Le Babolat Pure Strike a une accélération facile de la tête de raquette et coche toutes les bonnes cases pour les joueurs avancés et intermédiaires. C’est la raquette parfaite pour tous les joueurs qui veulent une raquette de joueur à sensation agréable qui offre un bon mélange de puissance, de contrôle et de spin.

Wilson Clash 100 Tour

VÉRIFIEZ LE PRIX

Wilson présente sa gamme Clash comme une raquette puissante, nette et facile à utiliser, mais toujours confortable et flexible. Mon préféré dans la gamme est le modèle Tour car c’est le plus stable de la gamme et je dirais que leur propre description est assez précise.

Sur mes cinq raquettes, celle-ci est peut-être la plus unique et je ne sais pas à quoi ressemblent les autres raquettes, une Pure Drive.

Quand j’ai frappé avec un Clash, il a fallu un peu de temps pour s’habituer et juger où précisément la balle atterrirait après le contact, mais vous vous y êtes vite familiarisé.

C’est aussi le plus favorable aux bras de ma liste tout en étant extrêmement stable. Probablement en raison de la conception du faisceau épais, donc si c’est quelque chose que vous recherchez, je recommanderais de faire une démonstration du Clash 100.

Spécifications Wilson Clash Tour 100

Taille de la tête

100 pouces carrés

Longueur

27 pouces

Poids non cordé

295g

Équilibre

12.4in / 31.5cm / 9 pts HL

Swingweight

322

Raideur

55

Largeur de faisceau

24,5 mm / 24,5 mm / 24,5 mm

Composition

Graphite

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Style de trait

Moyen-plein

Vitesse de swing

Moyen-rapide

Couleurs de raquette

Noir / Gris / Rouge

Type de prise

Wilson Pro Performance

Modèle de chaîne

16 plats / 19 croix

Tension des cordes

48-58 livres

Avantages

Beaucoup de puissance facile

Convivial mais toujours très stable

Les inconvénients

Peut être un peu erratique / moins précis que les images de certains joueurs

Les cordes bougent beaucoup

Le Wilson Clash Tour 100 est un cadre assez unique et parvient à avoir une grande stabilité et un faible indice de flexion. Les grosses balançoires sont récompensées avec cette raquette, et si vous voulez quelque chose d’amical pour les bras, alors vous devriez faire une démonstration du Clash.

Yonex VCore Pro 100 G – [Best Racquet for Intermediate Players]

VÉRIFIEZ LE PRIX

La dernière raquette sur ma liste est la Vcore Pro 100; c’est une excellente option pour un joueur débutant, mais aussi pour un joueur intermédiaire à la recherche d’un cadre plus léger qui offre toujours une bonne dose de précision sur des swings complets.

Le poids plus léger rend cette raquette assez bonne pour les doubles car elle est très maniable. Bien qu’il manque la masse et la charrue des modèles Vcore Pro 97 plus lourds, la combinaison de vitesse, de contrôle et de spin produit une raquette stable et étant donné que je suis un grand fan des raquettes Yonex en raison de leur contrôle de qualité, celui-ci obtient un coup de pouce de moi.

Spécifications du Yonex VCore Pro 100 G

Taille de la tête

100 pouces carrés

Longueur

27 pouces

Poids non cordé

295g

Équilibre

13 pouces / 33,02 cm / 4 points HL

Swingweight

323

Raideur

65

Largeur de faisceau

21 mm / 21 mm / 21 mm

Composition

HM Graphite, Black Micro Core, NAMD

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Style de trait

Moyen-plein

Vitesse de swing

Moyen-rapide

Couleurs de raquette

Vert mat

Type de prise

Yonex Synthetic

Modèle de chaîne

16 plats / 19 croix

Tension des cordes

45-60 livres

Avantages

Poids de balançoire léger mais légèrement plus élevé donne une sensation solide

Idéal pour les joueurs intermédiaires

Yonex a un excellent contrôle qualité

Les inconvénients

Pas la raquette la plus puissante du marché

Le nouveau Vcore Pro 100 300 a une stabilité améliorée par rapport à la version précédente, et il est difficile de déceler de vrais défauts avec la raquette. Certains joueurs peuvent penser qu’il manque de puissance au service, mais pour les joueurs orientés vers le contrôle qui cherchent à toucher leur place au service, c’est un cadre qui mérite d’être démo.

Pourquoi l’autographe Wilson RF 97 n’est-il pas sur ma liste?

Après avoir écrit ce billet, on m’a demandé pourquoi je n’avais pas inclus la dernière raquette Wilson RF 97 Autograph dans mon top 5 des raquettes de tennis? Eh bien, la réponse est simple, et j’ai écrit si vous devriez acheter le RF97 dans un article dédié. Mais la version courte est:

Pour la plupart des joueurs, cette raquette est trop lourde et gênera le développement des coups et leur jeu global

Il n’offre pas une meilleure jouabilité par rapport à certains des autres modèles Wilson actuellement sur le marché.

Actuellement, il y a très peu de joueurs qui peuvent profiter du RF 97. C’est une excellente raquette, mais dans de nombreux cas, vous paierez pour quelque chose qui vous rendra pire. Pour moi, c’est un gaspillage d’argent!

Obtenez donc l’un des modèles les plus légers si c’est le design que vous souhaitez. Faites-moi confiance quand je dis que vous pourriez vous sentir comme Federer lorsque vous entrez sur le terrain, mais 5 minutes après le début du match lorsque vous faites des erreurs directes, cela disparaît rapidement 🙂

Dernières pensées

Alors voilà, un guide assez détaillé sur la façon de trouver la meilleure raquette de tennis pour votre jeu. N’oubliez pas que ce qui précède est basé sur ma propre expérience d’achat, de test et d’aide aux autres pour choisir une raquette de tennis. Vos expériences personnelles peuvent différer.

Tout ce que j’ai écrit de côté, la chose la plus importante sur l’achat d’une nouvelle raquette est que vous l’aimez. La façon dont la raquette se sent pour vous, la façon dont elle joue et à quoi elle ressemble. Si une raquette est trop raide, trop fragile, trop sourde, trop légère, trop lourde, la poignée ne semble pas correcte, vous détestez la couleur ou ça fait mal de quelque manière que ce soit lorsque vous frappez, alors ce n’est pas le bon raquette pour vous.

Si vous devez penser à l’équipement dans votre main, vous ne pourrez pas jouer à votre plein potentiel. Vous devriez pouvoir prendre votre raquette et jouer avec elle sans arrière-pensée. Espérons que ce guide vous aidera à trouver le bon 🙂

Vous avez une question sur une raquette? Vous avez une recommandation pour une raquette à ajouter à ma liste? Besoin d’un conseil? Laissez un commentaire ci-dessous ou contactez-moi et je vous répondrai dès que possible.