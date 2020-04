Les meilleurs coups de Roger Federer à Madrid

Roger Federer a remporté trois fois le Mutua Madrid Open. Comme cela est également arrivé à Rafael Nadal et Andy Murray, le Swiss Maestro a remporté une édition du tournoi avant la réforme, quand il a été joué fin octobre et sur des terrains durs, et deux fois sur terre battue, lorsque le tournoi a été déplacé en mai en préparation. de Roland Garros.

En 2012, il a remporté la seule édition du tournoi sur terre battue bleue. Dans ces deux vidéos ci-dessous, il y a les meilleurs clichés frappés par Roger Federer au Mutua Madrid Open. C’est l’un des souvenirs des jours passés, car la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension de la saison au fil du temps.

Le tournoi ne sera pas déplacé cette saison, mais il se jouera directement en 2021, sans suivre la ligne d’autres événements tels que Roland Garros – alias, l’Open de France – qui ont été reprogrammés pour le second semestre 2020, après les États-Unis. Ouvert.