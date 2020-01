les meilleurs joueurs de l’Open d’Australie

Roger Federer, Novak Djokovic, Roy Emerson, Margaret Smith, Monica Seles et Serena Williams: il existe des noms inextricablement liés à l’histoire des plus grands tournois de tennis et l’Open d’Australie ne fait pas exception.

Comme au tout début du tournoi, alors qu’ils jouaient encore sur gazon, les premières stars de l’Open d’Australie étaient Anthony Wilding en simple masculin. Les années 1920 ont été une saison importante, car il y a eu aussi les premières éditions du simple féminin: ce furent les années dominées par Daphne Akhurst, vainqueur de 5 éditions du tournoi.

Les années 1920 et 1930 étaient plutôt en simple masculin marquées par Jack Crowford, Don Badge, Fred Perry et Jean Borotra. Entre les années 1930 et 1970, le simple féminin était essentiellement lié à trois noms: Nancye Wynne, vainqueur de 6 titres, par le Queen of Australian Open Margaret Smith (qui détient toujours le record de 11 titres) et Evonne Goolagong, vainqueur de quatre éditions de tournois.

En simple masculin, le tournoi comptait trois dominateurs entre les années 40 et les années 70: Ken Rosewall, Vainqueur de 4 titres, Roy Emerson, Vainqueur de 6 titres et Rod Laver, qui a triomphé 3 fois. Les années 80 furent les années de Mats Wilander (3 titres), Stefan Edberg (2 titres), Ivan Lendl (2 titres), Martina Navratilova (3 titres), Chris Evert (2 titres) et Steffi Graf (4 titres), suivi, dans les années 90, par Jim Courier, Boris Becker (2 titres), Andre Agassi (4 titres), Pete Sampras (2 titres), Monica Seles (4 titres) et Martina Hingis (3 titres).

Des années 2000 à aujourd’hui, le simple masculin a été dominé par Roger Federer (6 titres) et Novak Djokovic (7 titres, disques). Les Suisses et les Serbes sont peut-être considérés comme les meilleurs joueurs de tennis en simple masculin à l’Open d’Australie, malgré la différence de surface par rapport au tennis classique (en fait, le tournoi s’est joué sur des pelouses jusqu’en 1988).

Au milieu les importantes victoires de Marat Safin, Rafael Nadal et Stan Wawrinka. Dans le simple féminin, il y avait les 7 titres de Serena Williams, mais aussi les victoires de Victoria Azarenka (2 titres), Maria Sharapova, Kim Klijisters, Li Na, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki et Naomi Osaka.