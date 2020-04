Les meilleurs joueurs gagnent beaucoup d’argent et ils iront bien

Jamie Murray, ancien numéro un mondial du double, a déclaré que les meilleurs joueurs iraient bien pendant la suspension du Tour. Mais la star britannique craint que les professionnels de niveau inférieur ne soient confrontés à des difficultés financières car aucun événement n’aura lieu au cours des trois prochains mois.

Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Murray, trois fois champion de double mixte de Wimbledon, a gagné 4 852 383 $ en prix jusqu’ici au cours de sa carrière.

“Les meilleurs joueurs gagnent beaucoup d’argent, tout ira bien”, a déclaré Murray à Newshub après l’annulation de Wimbledon. “Mais de toute évidence, les joueurs plus bas dans le classement ne gagneront pas, ce qui n’est évidemment pas idéal.”

La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion cette semaine pour déterminer la foi de Wimbledon. Il est devenu clair que les Championnats seraient probablement annulés – pas même reportés. Mercredi, les pires craintes sont devenues réalité lorsque Wimbledon a été annulée pour la première fois depuis 1945.

“C’est avec grand regret que le conseil d’administration du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de problèmes de santé publique liés à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021 “, ont déclaré les organisateurs de Wimbledon dans un communiqué.” Le plus important dans notre esprit a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se sont réunis pour faire de Wimbledon une réalité – le public au Royaume-Uni et des visiteurs du monde entier, nos joueurs, invités, membres, personnel, bénévoles, partenaires, entrepreneurs et résidents locaux – ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial de notre mode de vie. ”