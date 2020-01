Les meilleurs matchs de tous les temps entre Roger Federer et Novak Djokovic

le Open d’Australie 2020 affrontement en demi-finale entre Roger Federer et Novak Djokovic est certainement le match le plus attendu du tournoi et leur 50e défi. Avant aujourd’hui, les Suisses et les Serbes étaient les protagonistes de défis épiques et mémorables, écrivant l’histoire du tennis.

Leur dernière rencontre a eu lieu lors du tournoi à la ronde ATP Finals 2019, mais nous nous souvenons tous de l’incroyable et inoubliable finale de Wimbledon 2019, un match qui a donné des émotions infinies. Quels sont les cinq premiers matches entre Federer et Djokovic? Il y a certainement un retour dans le temps la demi-finale de l’US Open 2010, remporté par Djokovic en cinq sets, avec un score final de 5–7, 6–1, 5–7, 6–2, 7–5.

Le Serbe a sauvé des balles de match dans le cinquième set pour atteindre sa deuxième finale de l’US Open. L’année suivante, à Wimbledon 2012, Federer a remporté la demi-finale en quatre sets avec un score de 6–3, 3–6, 6–4, 6–3. Federer a joué un match incroyable, avec de délicieux tirs et un niveau supérieur.

C’était un défi de haute qualité, peut-être l’un des meilleurs des Suisses contre Djokovic. le Finale de Wimbledon 2014 est certainement un autre point fort. En cinq sets et avec le score final de 6–7 (7), 6–4, 7–6 (4), 5–7, 6–4, Nole a remporté un match épique, où un grand Federer ne s’était pas rendu, touchant la victoire.

le demi-finale du Rolex Masters de Paris 2018 était un autre match très intéressant. Nole a gagné en deux sets après trois heures de combat avec un score de 7–6, 5–7, 7–6, montrant une fois de plus que leurs matchs sur les terrains durs sont très équilibrés.

La conclusion digne ne peut être que la finale de Wimbledon 2019, l’un des matchs les plus passionnants et dramatiques de l’histoire du tennis. Pendant cinq beaux et beaux sets, Federer a eu l’occasion de servir pour le titre. Avec deux balles de match disponibles, il n’a pas pu fermer.

Djokovic a remporté le match lors du super tie-break avec un score de 7–6, 1–6, 7–6, 4–6, 13–12 (3), après près de cinq heures de combat. Roger Federer pourra-t-il venger cette défaite jeudi?