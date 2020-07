Les meilleurs moments de Roger Federer dans l’histoire de Wimbledon

Il est impossible d’évaluer à juste titre ce qui est vécu, donc peut-être les exploits d’un joueur comme Roger Federer ils obtiendront la résonance qu’ils méritent lorsque le temps passe et peuvent être analysés avec des perspectives, en particulier dans Wimbledon. Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il se réjouisse de certains de ces moments qui marqueront à jamais l’histoire du tennis et qui ont construit la légende d’un homme qui, à près de 38 ans, reste avec l’illusion et le niveau nécessaires pour continuer à se battre pour la gloire. Huit titres dans un tournoi vont très loin, il n’est donc pas facile de condenser leur histoire, mais il vaut la peine de choisir le moments Federer inoubliables à Wimbledon.

Annonces :

27/06/2020 07:06

Nous passons en revue la liste des plus grands vainqueurs de l’histoire du tournoi de Wimbledon, tant dans les sections masculine que féminine.

Continuer à lire

1. Un début doux-amer au 20e siècle

Roger mineur et avec le signe d’une jeune promesse, il a marché sur le gazon du tournoi de Londres pour la première fois et il l’a fait en montrant sa facilité naturelle à jouer sur cette surface. Il a vendu sa peau très cher à Jiri Novak et a fini par perdre en cinq rounds. Le début d’une histoire que même les plus optimistes n’auraient pas pu prévoir.

2. Le triomphe contre Sampras en 2001 qui lui a donné le moral et la confiance

Premier tournant majeur de la carrière helvétique. Federer n’a pas réussi à transférer son immense talent dans des résultats remarquables, et même s’il commençait à montrer la tête, peu s’attendaient à ce que le remplacement générationnel commence à se consolider dans ces huitièmes de finale. Roger a battu le roi du tournoi en cinq manches jusqu’à présent et a présenté ses références pour marquer l’histoire.

3. Son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon 2003

Après la déception de tomber aux mains d’Ancic au premier tour de 2002, les Suisses sont arrivés à Londres en tant que numéro 5 et rôle de candidat pour tout. Ce fut un tournoi impeccable, laissant échapper un seul set (contre Mardy Fish au troisième tour) et posant la première pierre de son prolifique record du Grand Chelem en battant Mark Philipoussis en finale.

4. Les deux finales remportées à Nadal en 2006 et 2007

Ce fut une période passionnante. Federer imposait sa loi depuis trois ans, mais l’éclosion de Nadal était une réalité et sa rivalité a commencé à vibrer sur toute la planète. Peu pensaient que les îles Baléares pouvaient jouer aussi bien sur l’herbe, et le fait de gagner dans ces deux finales a donné à Roger un bon moral, stoppant la rébellion espagnole, qui était déjà efficace sur terre battue.

5. Votre participation à l’un des meilleurs jeux de l’histoire

Ce qui s’est passé lors de la finale de Wimbledon 2008 est tout simplement inoubliable, et même si cela a fait mal au Suisse de perdre ce match, il sera fier à temps d’avoir participé à l’une des journées les plus glorieuses de l’histoire de ce sport. Son voyage à Wimbledon ne peut être compris sans sa bataille acharnée dans cette rencontre, sa capacité à souffrir et son honneur dans la défaite. Il a perdu face à son grand rival dans son jardin privé, mais a trouvé le moteur pour continuer à se battre à l’avenir.

6. La victoire épique sur Roddick dans la finale de Wimbledon 2009

Le retour du roi. Roger ne balayait plus le Grand Chelem britannique, mais il a pu continuer à se battre jusqu’à l’épuisement et trouver des raisons de se glorifier. Il a atteint la finale sans grandes difficultés, et là, il a affronté l’un des matchs les plus compliqués de toute sa carrière. Il a cassé le service une fois dans tout le match à Roddick, ce qui lui a valu une victoire de 16-14 au cinquième set.

7. Retours in extremis lors des premiers tours

Personne n’est exempt de subir des revers inattendus et Roger n’était qu’à un point de le faire au premier tour de Wimbledon 2010. Alejandro Falla a remporté les deux premiers tours et était 5-3 au troisième, mais a fini par céder à l’intelligence émotionnelle d’un Federer qui est sorti de la confiture. Il a fait quelque chose de similaire à Wimbledon 2012 contre Julien Benneteau au deuxième tour, juste un jour après que Nadal a perdu contre Rosol. Il est sorti de cette impasse et a fini par gagner le tournoi.

8. Le titre émotionnel à Wimbledon 2012

Roger n’avait pas remporté de titre du Grand Chelem depuis un moment et il y en avait déjà beaucoup qui voulaient le retirer. Cependant, il a prouvé qu’il continuait d’opter pour tout et a levé le titre après une finale épique contre Andy Murray, où le déploiement du toit rétractable a fini par être décisif pour ses intérêts. Les larmes de désespoir d’Andy ont ému le monde, tout comme le triomphe et l’équilibre de l’Helvetian pour continuer à étendre sa légende.

9. L’édition 2017, la perfection du tennis

Après des années difficiles, Roger est apparu à Londres en jouant à un niveau stellaire et a continué sur l’herbe. Il a émergé champion sans renoncer à un seul set et transmettre des sensations de puissance à peine vues chez un joueur de 35 ans, qui étaient à l’époque les Bâle.

10. Les retrouvailles heureuses avec Nadal en 2019

Cette demi-finale a attiré l’attention de la planète entière sur la possibilité d’assister à nouveau à un duel entre suisse et espagnol à Wimbledon. Roger était supérieur, était extrêmement agressif et a trouvé des solutions à la proposition espagnole. Son moral est remonté, mais l’histoire lui réservait une cruelle surprise en finale face à Djokovic.

On ne peut ignorer que, s’il y a des moments inoubliables dans l’histoire récente de ce sport, ce sont les deux balles perdues Novak Djokovic lors de la finale de 2019. Bien que le match de 2008, qui s’est également terminé par une défaite, ait été inclus, la blessure difficile à guérir après avoir perdu contre le Serbe lors de l’édition de l’an dernier sera une marque indélébile dans l’esprit du Suisse, mais dans la forme cauchemardesque. Aussi difficile que ce fut de perdre contre Nadal en 2008, le sentiment d’avoir participé à quelque chose de si spécial et d’avoir plus d’options à l’avenir, atténuerait l’inévitable tristesse après ce qui est arrivé à Djokovic. Bref, une histoire passionnante celle de Roger Federer à Wimbledon.