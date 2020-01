Les mots durs de John McEnroe envers Margaret Court

Il semble que le chiffre de Margaret Court Il est de plus en plus critiqué. Après les nombreuses critiques qu’il a reçues lorsqu’il a dit du mal de la communauté LGTB, l’image de l’ancien joueur australien est très endommagée, à tel point que de nombreuses stars du tennis le disent, un exemple en est John McEnroe: “J’espère que Serena remporte deux autres tournois du Grand Chelem et dépasse Margaret Court et nous l’oublions une fois pour toutes. Je pense qu’il est temps pour nous de parler de Margaret dans le passé, l’endroit où elle appartient vraiment”, a déclaré l’Américaine sous les micros de Eurosport

