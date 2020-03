Les officiels de Wimbledon ne sont pas encore prêts à reporter les Championnats

Les responsables de Wimbledon gardent espoir que les championnats pourraient commencer comme prévu initialement le 29 juin. Mardi, les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus. Certains ont suggéré que Wimbledon devrait réagir rapidement et prendre la date des Jeux olympiques vacants.

La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin. Le 08 juin, la saison de gazon devrait officiellement démarrer. L’ATP a annoncé une longue suspension, mais même maintenant, il n’est pas certain que la saison reprendra en juin.

Londres – la maison de Queen’s et de Wimbledon – fait face à une grave épidémie de coronavirus. Cette année, Wimbledon devrait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. “Des sources du All England Club ont suggéré mardi que, dans l’énorme incertitude, il n’est plus logique de reporter les Championnats à partir de leur date de début actuelle du 29 juin, »A rapporté le Daily Mail, comme l’a révélé Sport360.

«La fenêtre différée n’est pas considérée comme suffisamment de temps supplémentaire pour justifier l’énorme bouleversement du report de la grande quinzaine. Pour l’instant, la politique officielle est de s’en tenir aux dispositions actuelles, même si les grands événements sportifs tombent comme neuf épingles. “

Le 12 mars, l’ATP a initialement suspendu le Tour pendant six semaines. La Fédération française de tennis ne pensant pas que la saison reprendrait fin avril, elle a réagi rapidement et a reprogrammé l’Open de France. La FFT a fait l’objet de nombreuses critiques à la suite de son annonce, car elle n’aurait consulté personne lors de la prise de décision. L’Open de France se déroule désormais du 20 septembre au 04 octobre.