Les organisateurs de Dubaï louent le n ° 1 mondial 1 Ashleigh Barty

La 20e édition des Championnats de tennis Dubai Duty Free amènera le tennis féminin de haut niveau au Aviation Club Tennis Center du 17 au 23 février, avec 14 top 20 joueurs prêts à se battre pour le titre. Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu et la championne en titre Belinda Bencic devraient mener le peloton lors de l’événement Premier 5, à la recherche de gros points et de la forme devant Indian Wells et Miami.

Les organisateurs sont ravis d’accueillir autant de joueuses du sommet du tennis féminin, avec des matchs incroyables dès le premier tour. Colm McLoughlin et Salah Tahlak sont très fiers du travail qu’ils ont accompli, heureux d’avoir le numéro un mondial.

1 Ashleigh Barty au tirage au sort. L’année dernière, Roland Garros et le champion des finales WTA avaient été le joueur le plus régulier de la saison précédente, désireux de garder le même rythme en 2020 après avoir remporté le titre à Adélaïde et atteint le troisième tour à domicile Major à Melbourne.

McLoughlin et Tahlak ont ​​félicité l’Australienne qui est restée loin du tennis pendant près de deux ans, améliorant son jeu et la position de classement depuis 2016 et se retrouvant sur le trône de la WTA trois ans plus tard. “Nous sommes ravis qu’Ashleigh Barty participe pour la première fois aux championnats de tennis de Dubaï hors taxes”, a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubaï hors taxes.

“Cela a été merveilleux de voir l’enthousiasme contagieux qui a gagné ses innombrables fans à travers le monde, et comment elle s’est conduite en tant que championne a été reconnue à juste titre par tous, mais surtout à la maison en Australie.”

“Déjà cette saison, nous avons vu Ashleigh Barty remporter un titre, car elle est devenue la première Australienne à remporter un tournoi à domicile en neuf ans avec une victoire en finale internationale d’Adélaïde”, a déclaré le directeur du tournoi Salah Tahlak.

“Son succès souligne qu’elle sera extrêmement difficile à surmonter lors des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï, même si elle fait face à un terrain fantastique qui comprend deux autres vainqueurs du Grand Chelem en titre ainsi que de nombreux autres champions du tournoi.”