Les organisateurs de Dubaï souhaitent à Roger Federer un rétablissement rapide et espèrent le revoir en 2021

Le directeur du tournoi des championnats de tennis de Dubaï, Salah Tahlak, a déclaré que Roger Federer, huit fois vainqueur, serait absent au tournoi de cette année et lui a souhaité un prompt rétablissement après une opération au genou après que la légende suisse eut annoncé qu’il avait subi une opération au genou et qu’il ne serait de retour que pour la saison sur gazon plus tôt aujourd’hui.

S’adressant à Gulf News, Tahlak a déclaré: «Roger est spécial à Dubaï et tout le monde ici attend toujours qu’il vienne jouer ici lors de notre tournoi. Bien sûr, il nous manquera cette fois, mais nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement et espérons le voir lorsque la saison sur gazon commencera plus tard cette année », a déclaré Tahlak, qui avait reçu un appel de l’agent de Federer, Tony Godsick, à propos de son retrait. .

«Au début, c’était choquant d’entendre une chose aussi horrible. Mais quand on considère que c’est pour la santé d’une personne, on ne peut que lui souhaiter tout le meilleur. Tony m’a dit que nous informer à Dubaï était l’appel le plus difficile qu’il ait fait. “

Tout en admettant qu’il avait été dit que l’événement n’avait pas Federer, Tahlak a déclaré qu’il était sûr que l’événement masculin aurait de toute façon un tournoi fantastique. “Techniquement, il n’y aura pas trop d’impact simplement parce que nous avons tant d’autres meilleurs joueurs comme le numéro un mondial Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Gael Monfils avec une foule d’autres jeunes comme Andrey Rubley et Karen Khachanov.”

Sans aucun doute, il est triste que Roger ne soit pas là cette année, mais je crois sincèrement que la plupart des choses se passent pour le mieux. Je dis que soyons positifs et nous aurons certainement une fantastique deuxième semaine de tennis “Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty Free, a également été déçu, mais a déclaré qu’il espérait voir la superstar suisse revenir à Dubaï en 2021.

«Sa victoire ici l’an dernier, le 100e titre de sa carrière, a été un jalon important, et il a continué à profiter d’une autre saison exceptionnelle. Nous lui souhaitons bonne chance dans son rétablissement et nous nous réjouissons non seulement de suivre ses progrès pendant le reste de la saison, mais de lui souhaiter la bienvenue à Dubaï en 2021. ”