Les organisateurs de l’Open d’Australie confirment – Juan Martin del Potro est absent de Melbourne

Comme cela avait été annoncé précédemment, les organisateurs de l’Open d’Australie ont confirmé que Juan Martin del Potro était absent du premier Major de la saison à Melbourne pour la cinquième fois au cours des six dernières années, toujours incapable de rivaliser à 100%.

Juan Martin est le troisième nom notable à rater l’action à Melbourne Park après le quintuple finaliste Andy Murray et Kei Nishikori, nécessitant plus de temps pour revenir à son meilleur niveau et espérant faire son retour en février.

L’un des joueurs les plus agréables et les plus compétitifs du Tour au cours de la décennie précédente, del Potro a dû subir de nombreuses blessures tout au long de sa carrière, incapable de réaliser son potentiel et de chasser plus de couronnes majeures et Masters 1000 après ce triomphe de l’US Open 2009 à l’âge de 20!

Pour aggraver les choses, l’Argentin avait réussi à revenir à son meilleur niveau en 2017 et 2018, devenant le numéro un mondial. Il y a 3 ans et demi avant de connaître plus de revers, n’entrant que 12 matches dans la saison derrière nous pour abandonner à nouveau le top 100.

Classé en dehors du top-1000 en février 2016, Juan Martin est parti de la base, se battant sur la route du retour et remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio avant d’atteindre le quart de finale à l’US Open et de décrocher le titre à Stockholm, son premier en presque deux ans!

Juan Martin a mené l’Argentine vers la couronne tant attendue de la Coupe Davis dans les phases finales de la saison, utilisant cet élan avant 2017 quand il a performé à un niveau élevé lors des deux derniers événements pour se retrouver dans le top 20.

2018 a vu des résultats encore plus fiables, remportant deux titres consécutifs à Acapulco et Indian Wells pour sa première couronne Masters 1000, suivie de la demi-finale à Miami qui s’est imposée dans le top 10. L’Argentin a perdu contre Rafael Nadal dans les dernières étapes à Roland-Garros et à Wimbledon, se qualifiant pour la finale à l’US Open et à Pékin, pour clôturer l’année après une blessure au genou à Shanghai contre Borna Coric.

Désireux de rester sur la bonne voie, Juan Martin a fait un lent retour à Delray Beach en février dernier, jouant quelques tournois avant de connaître une autre terrible chance à Queen’s où il a subi une blessure à la rotule droite pour la deuxième fois en huit mois, subissant une intervention chirurgicale le 22 juin.

En août, Juan Martin a commencé à travailler dans le gymnase et nous avons pu voir récemment des vidéos de la cour, avec Delpo travaillant dur sur un retour qui devra attendre au moins jusqu’en février car il ne peut pas supporter le meilleur des cinq matchs à Melbourne en ce moment.

Depuis 2007, le natif de Tandil n’a disputé que 28 rencontres à l’Open d’Australie, disputé les quarts de finale en 2009 et 2012 et n’a marqué que cinq victoires depuis 2013. “Notre double quart de finaliste Juan Martin del Potro s’est retiré d’AusOpen 2020 alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou “, ont déclaré les organisateurs de l’Open d’Australie. “Je vous souhaite tout le succès possible dans votre rétablissement. Nous espérons vous revoir bientôt en Australie.”