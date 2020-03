Les organisateurs de l’Open de France n’ont pas l’intention de reporter ou d’annuler le tournoi en raison d’un coronavirus

L’Open de France 2020 se déroulera comme prévu à ce stade, les organisateurs insistant sur le fait qu’ils n’ont aucun plan de «report ou d’annulation» malgré l’épidémie de coronavirus.

Le deuxième Grand Chelem de l’année devrait débuter le 24 mai à Roland Garros, mais le cornavirus répand la panique et la peur, de nombreux pays mettant en place des restrictions de voyage à destination et en provenance de la Chine, de l’Italie et de l’Iran.

Neuf personnes sont déjà décédées en France à cause du virus avec 577 personnes infectées.

Plusieurs événements sportifs à travers le monde ont également été annulés ou reportés, y compris quelques matchs de la Coupe Davis et quelques événements du circuit WTA.

L’., cependant, affirme que l’Open de France de cette année n’est pas menacé à ce stade, mais “les autorités ont décidé d’annuler les événements dans des espaces confinés impliquant plus de 5 000 personnes, mais le tournoi de tennis en terre battue en plein air n’est pas affecté par cette décision”, tandis que ils «étudient également différents scénarios».

“Nous sommes sur un site de 13 hectares qui permet d’organiser le flux de spectateurs très différemment des stades de football”, a déclaré à l’agence de presse le directeur général de la Fédération française de tennis (FFT) Jean-François Vilotte.

Bien que le court Philippe Chatrier ait un toit, Vilotte a insisté pour qu’il ne soit pas considéré comme un «espace confiné».

“Même avec le toit fermé, le court Philippe Chatrier est un terrain extérieur”, a-t-il expliqué.

“Il est couvert, mais il y a des espaces entre les tribunes et le toit qui ne font pas d’une enceinte confinée.”

