Les organisateurs de l’Open de Munich publient une déclaration sur l’édition 2020

Les championnats internationaux de tennis de Bavière avaient commencé en 1900 à Munich, avec la capitale bavaroise sur la carte du tennis depuis, déplaçant l’événement au club de tennis d’Iphitos en 1974 et devenant un arrêt régulier du calendrier ATP.

Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Ivan Lendl, Michael Stich, Roger Federer, Nikolay Davydenko, Tommy Haas et Andy Murray sont tous sur la liste des champions, avec Alexander Zverev volant l’honneur en 2017 et 2018 en tant que premier champion consécutif. en près de 20 ans.

Cristian Garin a fait tout le chemin au printemps dernier et il pourrait également rester champion en titre jusqu’en 2021, avec un coronavirus générant le verrouillage de la saison de tennis au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet, mais probablement beaucoup plus longtemps.

Munich aurait dû avoir lieu fin avril et début mai et les organisateurs ont dû l’annuler, espérant toujours avoir une place dans le calendrier si la saison continue et tout préparer pour 2021 si c’est la seule option.

“Chers amis du BMW Open by FWU! Nous aimerions vous informer de l’état actuel de l’édition 2020 de notre tournoi. Avec la récente décision du gouvernement fédéral et des États d’annuler les événements majeurs d’ici le 31 août 2020, nous allons intensifier une fois de plus l’échange précédent avec l’ATP et les autorités chargées de l’octroi des licences, dans le but de clarifier dès que possible la mesure dans laquelle – surtout du point de vue de la santé pour vous en tant que public, joueurs et ensemble organisation – il est possible, raisonnable et correct de réaliser le BMW Open by FWU cette année, ou non.

Si nous recevons un rendez-vous pour 2020 et le considérons correct à tous égards, nous le communiquerons immédiatement et les billets que vous avez déjà achetés resteront valables pour le jour de la manche en question.

Dans ce cas, vous pouvez également décider si vous souhaitez racheter votre billet à la nouvelle date ou si votre billet doit être ré-réservé pour le tournoi dans l’année à venir. Si nous ne pouvons plus accueillir le BMW Open by FWU cette saison, nous réserverons à nouveau votre billet déjà acheté pour ce tournoi et vous conserverez votre place pour la même manche l’année prochaine.

Ce qui suit s’applique aux deux variantes: Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas venir à la nouvelle date 2020 ou l’année prochaine, nous reprendrons les billets que vous avez déjà achetés. Veuillez comprendre que cela ne peut avoir lieu que si nous savons clairement si et quand le tournoi 2020 aura lieu ou non.

Le traitement inverse décrit n’est techniquement possible que par la suite. D’ici là, tous les billets restent valables. Nous vous souhaitons un bon moment et restons en bonne santé! ”