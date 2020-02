Les organisateurs de Santiago subissent un coup dur alors que trois joueurs se retirent de l’événement

Le n ° 36 mondial Laslo Djere, sept fois champion de l’ATP Fernando Verdasco et la star montante française Corentin Moutet se sont tous retirés de la toute première épreuve de l’ATP à Santiago qui aura lieu la semaine prochaine. Djere, qui a remporté son premier titre ATP à l’Open de Rio l’année dernière, a encaissé une défaite en huitièmes de finale à l’Open d’Argentine de Buenos Aires la semaine dernière avant de se retirer de Rio de Janeiro.

Le Serbe de 24 ans a maintenant terminé sa campagne Golden Swing et son objectif est de retrouver sa santé à 100% et d’être prêt pour les prochains tournois Masters à Indian Wells et Miami. Pendant ce temps, le monde n °

49 Verdasco et Moutet, 77e, ont participé à l’événement ATP 500 de cette semaine à Rio de Janeiro, mais aucun n’a impressionné lors du tournoi. L’Espagnol Verdasco a été battu par son compatriote Pablo Andujar lors de son premier match de l’épreuve, tandis que Moutet a quitté le tournoi au premier tour après avoir perdu l’Argentin Federico Coria en trois sets serrés.

L’Italien Salvatore Caruso, l’Argentin Leonardo Mayer et l’Andréj Martin de Slovaquie remplaceront les trois joueurs qui se sont retirés de Santiago.