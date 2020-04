Les organisateurs de World TeamTennis espèrent toujours organiser l’événement en juillet

La 45e édition du World TeamTennis devrait avoir lieu entre le 12 juillet et le 1er août, au cours de laquelle s’annoncent les trois semaines les plus excitantes de l’histoire du célèbre événement par équipe si le coronavirus permet l’action. L’Orlando Storm et les Vegas Rollers ont rejoint la compétition en 2019, offrant à plus de joueurs la possibilité de découvrir la magie du WTT, le Chicago Smash étant également prêt à frapper les courts cet été en tant que toute nouvelle équipe.

Organisée sur le court multicolore unique, la WTT a été la première ligue sportive professionnelle à présenter des équipes mixtes d’athlètes masculins et féminins, guidée par la pionnière de la WTA, Billie Jean King. Le 9 mai 1974, WTT est devenu le premier service de tennis à diffusion régulière sur HBO, portant des noms comme Andre Agassi, Kevin Anderson, Tracy Austin, Victoria Azarenka, Boris Becker, James Blake, Bjorn Borg, Bob et Mike Bryan, John McEnroe , Jimmy Connors, Martina Navratilova, Chris Evert, Pete Sampras, Andy Roddick et bien d’autres au fil des ans.

Les éliminatoires du WTT devraient revenir à l’Orleans Arena de l’Orleans Hotel & Casino à Las Vegas le 31 juillet et le 1er août, réunissant les quatre meilleures équipes qui se battront pour le titre prestigieux et le prix record!

Les organisateurs l’ont augmenté à un énorme 5 millions de dollars, avec le million de dollars supplémentaire attribué en compensation des éliminatoires du WTT, y compris un bonus de 500 000 $ à l’équipe qui remporte le King Trophy. Les organisateurs espèrent toujours lancer l’action à la date prévue, en restant en contact avec le gouvernement américain et les organisations de santé, en préparant une nouvelle mise à jour pour début mai.

“Nous continuons de surveiller attentivement le nouveau coronavirus (COVID-19) car il continue d’avoir un impact profond sur le monde, y compris les événements sportifs à venir comme le nôtre. Nous espérons que la saison 2020 World Team Tennis débutera le 12 juillet, comme à l’origine prévu, et nous espérons que nous apporterons le tennis de l’équipe de renom à nos neuf villes WTT, ainsi qu’à l’Orleans Arena de Las Vegas pour les éliminatoires du WTT les 1-2 août.

La sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel est au premier plan de nos décisions. Le WTT continuera à tenir compte des recommandations du CDC, de l’OMS et du gouvernement des États-Unis – qui incluent le respect de l’ordre de séjour à la maison actuel de notre gouvernement fédéral jusqu’au 30 avril – et publiera une autre mise à jour au plus tard la première semaine de mai comme nouvelle l’information devient disponible. ”