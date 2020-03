Les organisateurs d’Indian Wells Masters 2020 annoncent la pire nouvelle de l’année

L’Indian Wells Masters 2020 n’aura pas lieu cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, ont annoncé dimanche les organisateurs. Cela fait de l’Indian Wells Masters l’un des événements sportifs les plus prestigieux à annuler en raison du coronavirus et d’autres grands événements dans le doute.

Un cas de coronavirus (COVID-19) a été détecté localement, ce qui a conduit à une urgence de santé publique dans la région. Par la suite, les organisateurs ont pris la décision après avoir suivi les conseils de professionnels de la santé afin de protéger les joueurs, les officiels et les participants.

«Nous sommes très déçus»: directeur d’Indian Wells Masters 2020

La décision d’annuler l’événement est intervenue rapidement après la déclaration de l’urgence. Finalement, le verdict a surpris les joueurs, qui étaient déjà à Indian Wells en train de préparer l’événement. De nombreux joueurs l’ont découvert via les réseaux sociaux dimanche lorsque le tournoi a annoncé sa décision.

Le BNP Paribas Open est l’un des événements les plus populaires pour les hommes et les femmes sur le calendrier du tennis. Il s’agit du premier événement Masters 1000 et du premier événement obligatoire Premier de la saison. De plus, il est également considéré comme le cinquième tournoi «majeur».

“Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu”, a déclaré le directeur du tournoi, Tommy Haas, dans un communiqué. «La santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale. Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options », a-t-il ajouté.

Le BNP Paribas Open a-t-il déjà annulé?

Le tournoi a lieu chaque année dans le désert depuis 1976. C’est donc la première année que le tournoi ne se déroule pas.

Le nombre de personnes infectées a augmenté dans le comté de Riverside. Par la suite, le tournoi est devenu le premier de plusieurs événements dans le sud de la Californie à être touché par les préoccupations du coronavirus. Son annulation intervient quelques jours après que les organisateurs ont détaillé les nouvelles mesures préventives qu’ils prenaient en raison de problèmes de coronavirus.

Le PDG du WTA Tour, Steve Simon, a révélé que les officiels avaient envisagé de jouer le tournoi sans spectateurs. Cependant, ils ont été finalement obligés de rejeter cette option.

“Nous étions en faveur du concept”, a déclaré Simon. “Mais finalement, le tournoi n’a pas estimé que c’était dans leur meilleur intérêt.”

Il sera intéressant de voir quels tournois suivront Indian Wells et seront annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

