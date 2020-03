Les organisateurs d’Indian Wells publient une déclaration concernant l’éclosion de coronavirus

Tennis – Les organisateurs du tournoi de l’événement d’Indian Wells disent qu’ils prennent des mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus, qui a entraîné la mort de 11 personnes aux États-Unis jusqu’à présent. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré une urgence à l’échelle de l’État, à la suite de mesures similaires prises par les États de Washington et de Floride.

Le tournoi se déroule à Palm Springs, en Californie, et certains joueurs ont déjà commencé à arriver à Indian Wells. Comme il s’agit d’un week-end de Coupe Davis du côté masculin, certains joueurs ne participant pas à la Coupe Davis ont déjà commencé à atteindre le site afin de s’acclimater aux conditions.

Les officiels du tournoi ont commenté la réponse du célèbre journaliste de tennis Christopher Clarey, qui a déclaré: “Nous suivons de près les développements avec le coronavirus. Nous restons très positifs à propos du BNP Paribas Open de cette année et nous nous réjouissons d’accueillir tout le monde à Indian Wells très bientôt.

Nous sommes en communication constante avec la tournée WTA et ATP, suivons les directives du centre médical d’Eisenhower, du département de la santé du comté de Riverside et du CDC, et continuons de surveiller la situation. Nous avons plus de 250 désinfectants pour les mains supplémentaires dans tout l’établissement et travaillons de manière proactive avec notre personnel, nos bénévoles et nos fournisseurs pour examiner les meilleures pratiques et le protocole en matière de santé.

Comme toujours, notre priorité absolue est la santé et la sécurité des athlètes, des fans et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi ». Le tournoi commence le 9 mars et se termine le 22 mars.

A demandé un commentaire au BNP Paribas Open à Indian Wells sur la situation des coronavirus.

Le tournoi, qui se déroulera du 9 au 22 mars dans le désert de Californie, est toujours dans les temps

Commentaire du tournoi ci-dessous pic.twitter.com/z8JWDAODfr – Christopher Clarey (@christophclarey) 4 mars 2020