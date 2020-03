Les organisateurs du Miami Open insistent sur le fait que le tournoi 2020 se déroulera comme prévu malgré les craintes du coronavirus

Les organisateurs de l’Open de Miami ont confirmé que le tournoi 2020 «se déroule comme prévu» malgré le report des Indian Wells Masters sur l’épidémie de coronavirus.

le Indian Wells Masters Dimanche est devenu le plus grand événement de tennis à être annulé suite à l’épidémie de coronavirus, les officiels affirmant qu’ils espèrent le reprogrammer plus tard cette année.

Réactions aux actualités d’Indian Wells Masters: des craintes de Jamie Murray pour le Tour à un jeu de mots indien “Unwells”

Beaucoup pensaient que Miami ferait de même, mais les officiels ont annoncé lundi que le tournoi se déroulait comme prévu.

“L’Open de Miami 2020 se déroule comme prévu, du 23 mars au 4 avril”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

«La sécurité reste une priorité absolue, et nous surveillons étroitement la situation du COVID-19 avec les autorités locales, étatiques et fédérales et les organisations de santé avant le tournoi.

“De plus, nous travaillons avec les tournées ATP et WTA sur les meilleures pratiques recommandées et en suivant de près les directives des CDC (Centers for Disease Control) pour fournir un environnement sûr pour les fans, les joueurs et le personnel.”

