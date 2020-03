Les organisateurs du WTA Prague Open parlent de l’annulation du tournoi

Avec la dernière déclaration de la WTA selon laquelle tous les événements jusqu’au 2 mai sont annulés, le tournoi féminin J&T Banka Prague Open ne sera pas joué cette année. Les organisateurs ont été contraints d’annuler l’événement en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

L’événement devait se dérouler du 25 avril au 2 mai. Miroslav Černošek, propriétaire de l’agence sportive tchèque, qui était l’organisateur du tournoi, a commenté sur le site Tenisovysvet: “Ce qui était presque clair la semaine dernière a été confirmé.

Malheureusement, la situation en République tchèque et dans le monde est telle qu’il est impensable d’organiser un événement à Prague à Stromovka, où des milliers de spectateurs se rencontrent en même temps et où les joueurs et leurs équipes viennent de tant d’endroits du monde.

Après la réunion de crise et compte tenu de toutes les circonstances, nous avons informé les plus grands partenaires et sponsors de l’événement dans une lettre à la WTA. “L’annulation du tournoi n’a pas seulement été un grand coup pour les fans tchèques, qui ont fait du tournoi un événement important frappé chaque année, mais aussi les joueurs tchèques – bien que tout le monde soit certainement conscient de la situation mondiale actuelle.

Avec la dernière déclaration de la WTA, il reste maintenant à voir si les tournois à Madrid, Rome, Strasbourg, Rabat et Paris auront lieu selon le calendrier. L’OMS déclarant l’Europe comme l’épicentre de la pandémie, il est probable que davantage d’événements dans les prochains jours / semaines seraient annulés.

L’Open de Prague (actuellement parrainé par J&T Banka) est un tournoi de tennis féminin professionnel qui se tient à Prague, en République tchèque. Il a commencé en 2010, initialement comme un événement du Circuit ITF de 50 000 $, passé à 100 000 $. Par la suite, à partir de 2015, il est devenu un tournoi international WTA et le prix en argent est passé à 250 000 $. Le WTA Prague Open se joue sur des courts en terre battue, au TK Sparta Praha.