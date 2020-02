Les organismes de tennis sont désireux de fusionner la Coupe Davis et la Coupe ATP

David Haggerty, le président de la Fédération internationale de tennis, a déclaré que les autorités du tennis se sont engagées à fusionner la Coupe Davis et la Coupe ATP en une seule épreuve par équipe mondiale masculine et des plans concrets pourraient être en place dès juin lors d’une allocution devant l’Australian Ouvert à Melbourne, Haggerty a déclaré: «Nous parlons à l’ATP, nous avons entendu les commentaires des joueurs, nous savons que l’ATP l’a aussi.

Il serait logique d’avoir un événement qui pourrait être l’épreuve par équipe pour les hommes. Nous avons des discussions et nous verrons ce qui se passe. La vision pour moi semble être d’avoir un événement fort et nous sommes très ouverts à cette conversation.

Notre objectif est au cours des prochains mois d’avoir de sérieuses discussions et de voir s’il y a un certain alignement. Je dirais par Roland Garros, Wimbledon, oui, ce genre de timing. Beaucoup dépendra de ce à quoi cela ressemblerait, mais je pense que si les parties sont ouvertes à l’examen de diverses possibilités, tout est possible.

Je suis optimiste par nature. Nous devons simplement avoir ces conversations et comment nous travaillons ensemble. Souvent, ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est l’horaire des joueurs, c’est d’avoir plus d’une saison morte.

Le tennis est déterminé à avoir ces conversations et à essayer de trouver la meilleure formule ». La Coupe Davis remaniée a eu lieu pour la première fois en novembre, suivie de l’édition inaugurale de la Coupe ATP en Australie quelques mois plus tard.

La plupart des joueurs, dont Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui ont disputé les deux compétitions, ont déclaré que les deux compétitions devraient être fusionnées. Haggerty a poursuivi: “Le cosmos fait partie de cette conversation et il est très disposé à avoir la conversation sur un événement d’équipe.

Je pense que (la Coupe Davis) a été un bon début. Pas parfait, rien ne l’est. Je pense que nous avons une bonne base sur laquelle bâtir des choses que nous envisageons pour améliorer la concurrence, comme la programmation. ”