Les parents de l’adolescente américaine Coco Gauff clarifient son récent message

Les parents de l’adolescente américaine Coco Gauff ont apporté une précision après que la jeune fille de 16 ans ait partagé son histoire sur la série Behind the Racquet. Dans le post, Gauff a déclaré qu’elle était déprimée et perdue pendant un an avant sa percée à Wimbledon et qu’elle avait même envisagé de faire une pause dans le tennis.

S’adressant au New York Times, Corey Gauff, qui était l’un des entraîneurs de Coco, a déclaré: «C’est la chose qui était alarmante, et je savais que ce serait le mot qui aurait été retenu. Elle n’a jamais été cliniquement déprimée, n’a jamais reçu de diagnostic de dépression, n’a jamais vu personne au sujet de la dépression.

Il n’y a aucun médicament en cours. Il s’agit de la pression personnelle d’un enfant qu’ils s’exercent eux-mêmes et de la façon dont ils y font face et de leur maturité. Je suis reconnaissant à ma femme et à elle d’avoir pu faire face à cela quand elle avait 13 et 14 ans, avec ses sentiments et jouer au tennis et aller au lycée, comment elle voulait s’habiller et regarder.

Et je suis reconnaissante qu’elle ait été ouverte à en parler à sa mère, car la plupart du temps, les adolescents se tournent vers la drogue ou d’autres personnes ou vers l’alcool ou quelque chose d’autre pour faire face à cette incertitude dans leur vie à cette période.

Et heureusement pour nous, elle ne l’a pas fait ». Sa mère, Candi Gauff, a commenté: “Cela a conduit à la solitude lors des tournois, ce qui conduit à la tristesse, donc pendant un certain temps, elle était mécontente. Je ne veux pas dire le mot” jalousie “, mais c’était un esprit “Pourquoi cette jeune fille gagne-t-elle?” Elle était donc isolée.

Vous voyez d’autres enfants publier des photos de ces événements au lycée, et vous vous demandez à quoi ressemblerait la vie si je ne jouais pas au tennis. Ce que j’ai vu, c’est quelqu’un qui était sans émotion et qui traversait les mouvements de jouer au tennis.

Après ce match, j’ai eu une longue conversation avec elle et j’ai dit: «Si vous n’êtes pas satisfait de ce que vous faites, vous n’avez pas à le faire, mais ce que vous avez à faire est d’essayer. Si vous allez sur le terrain, vous devez essayer parce que votre père ne sacrifie pas son temps loin de ses autres enfants pour que vous n’essayiez pas. »Je lui ai également dit qu’elle pouvait arrêter de jouer au tennis maintenant, mais qu’elle devait faire un peu autre sport.

Ce n’est pas négociable dans notre foyer ». La joueuse de tennis américaine Noah Rubin, la joueuse de la série Behind the Racquet, qui relate les difficultés des joueurs sur le terrain et hors du terrain, a commenté: “C’est entièrement de ma faute si je n’ai pas approfondi ce qu’elle entendait par déprimé.

Je sens qu’elle était définitivement triste et perdue et remettait en question le tennis à des périodes passées. Nous avons parlé pendant environ 30 minutes et elle avait l’air très honnête. Mais le mot «dépression» est un mot déclencheur, et les gens commencent à remettre en question les choses ».

Rubin a déclaré que Gauff avait approuvé le poste avant qu’il ne soit rendu public. “Hé, les gens lancent ce mot, alors avez-vous vu un professionnel pour cela, ou avez-vous ressenti une profonde tristesse?” »Gauff est actuellement le plus jeune joueur du Top 100 au classement mondial.