Les paroles de Nadal envers les Kyrgios que nous avons vues dans cet Open d’Australie

Peu de gens peuvent dire que Open d’Australie qui a été marqué Nick Kyrgios C’est plus que remarquable. Ses deux dernières réunions ont été dynamiques et il était proche de diriger Rafa Nadal au cinquième set. Interrogé par McEnroe à la fin de son duel, le Majorquin avait de bons mots pour l’Australien. “Ce fut un match difficile. Au début, il semblait qu’il avait tout sous contrôle, mais lorsque vous jouez contre Nick, vous ne pouvez jamais induire en erreur, car une erreur de service rend difficile de le briser. Quand il joue comme aujourd’hui, avec une attitude positive, il offre de bonnes choses à Je l’encourage à continuer à travailler comme ça parce qu’il est l’un des plus grands talents que nous ayons. J’aime les Kyrgios qu’il a joué dans ce tournoi “, a déclaré Nadal.

