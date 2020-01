Les performances de l’Open d’Australie de Roger Federer en 2019 et 2020 sont-elles affectées par les balles?

Même si Roger Federer est en demi-finale de l’Open d’Australie pour la 15e fois de sa carrière, le sixième titre a dû se battre pour atteindre les quatre derniers cette année. Ses deux premiers matchs ont été relativement tranquilles alors qu’il a licencié Steve Johnson et Filip Krajinovic en deux sets.

C’est au troisième tour que les choses ont commencé à se compliquer lorsque John Millman l’a forcé à un cinquième bris d’égalité. L’Australien menait 8-4 dans le match décisif mais Federer s’est battu courageusement pour l’emporter 10-8. Au quatrième tour, le champion des 20 tournois du Grand Chelem est revenu d’un set pour passer le test de Marton Fucsovics, alors qu’il avait besoin de sauver 7 balles de match contre le n ° mondial.

100, Tennys Sandgren triomphera en cinq sets en quart de finale. Federer a admis avoir trouvé les courts «très lents» et qualifié les balles de «bizarres», car ils deviennent «gros et lourds après quelques points».

Le champion à 8 reprises de Wimbledon, qui se sent plus à l’aise avec des conditions rapides et rebondissantes, a déclaré que les conditions de l’Open d’Australie de cette année “ressemblent plus à de la terre battue qu’à des terrains durs”. Le fait que Federer ait remporté le Major australien en 2017 et 2018 – mais a été stupéfait au quatrième tour en 2019 par Stefanos Tsitsipas et se débat plus que prévu lors de cette édition – peut suggérer que le changement de balles s’est produit en 2019 (Dunlop a remplacé Wilson ) a quelque chose à voir avec ses performances.

Cette idée, ainsi que les déclarations des Suisses, est soutenue par une statistique trouvée par l’utilisateur Twitter Vestige_du_jour avec le pourcentage de victoires du natif de Bâle avec chaque type de balles. Comme prévu, c’est avec les balles Wilson que Federer a le pourcentage de victoires le plus élevé, atteignant près de 90%.

D’un autre côté, en jouant avec des balles Dunlop, il a «seulement» gagné environ 80% de ses matchs. Federer rencontrera le numéro 2 mondial Novak Djokovic pour la 50e fois de sa carrière avec une 8e finale de l’Open d’Australie en vue.