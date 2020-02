Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic s’est réveillé une semaine de plus en tant que numéro un mondial, maintenant la persécution qu’il a pour le record que détient encore Roger Federer. “Nole” a atteint 278 semaines en position d’honneur, à seulement 32 du record historique.

En premier lieu, le Suisse Roger Federer, avec un total de 310, qui est le seul à avoir triplé cent semaines au sommet. Cependant, le champion du Grand Chelem à 17 reprises a exprimé son admiration pour Federer: “Les performances de Roger Federer à son âge méritent tous les éloges”, a déclaré Djokovic aux médias mardi à Belgrade.

“Il s’amuse à jouer, et un tel talent est rarement vu dans l’histoire du sport. En même temps, je pense qu’il a toujours les ambitions les plus élevées en ce qui concerne les classements mondiaux ATP et les titres du Grand Chelem, et je pense que les deux d’entre nous (Djokovic et Nadal) sont sa plus grande motivation pour atteindre ses objectifs.

Il en va de même pour moi, absolument. Les deux, nos matchs et nos combats, c’est ce qui me motive en plus. J’ai grandi avec ces gars et je les ai façonnés autant qu’ils m’ont façonné. En duel avec eux au cours des 15 dernières années, je suis devenu ce genre de joueur de tennis ».

Djokovic et Federer se sont affrontés 50 fois, Djokovic menant 27-23 (11-6 en Grand Chelem). Djokovic mène 13–6 en finale. Leurs matchs comprennent un record de 17 matchs du Grand Chelem, dont 5 finales, plus un record de 11 demi-finales.

Federer a dominé lors de ses premiers matchs, mais Djokovic a pris la tête du duel en 2016, grâce à un record de 21-10 depuis 2011.