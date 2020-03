Les personnalités bonnes, mauvaises et laides révélées par les joueurs de tennis lors de la suspension de leur tournée

Cette fuite de virus était totalement imprévue et les joueurs doivent admettre qu’ils avaient besoin du reste, mais combien pourrait être en question. Certains ont choisi de se reposer en famille, d’autres avec des proches et beaucoup avec des amis. Mais la séparation de leur passion et de leurs moyens de subsistance provoque une lèvre lâche et une agitation.

Naomi Osaka, la double gagnante du Grand Chelem, était peut-être au bout de sa corde en étant dans la maison toute la journée et est allée sur Twitter pour créer des liens avec les fans, comme l’ont expliqué les médias d’Essentialsports.com. Quelqu’un lui avait demandé d’expliquer sa nationalité et elle a répondu franchement que «..Je suis noir et asiatique.

Ce n’est pas si déroutant. “Eh bien, ce n’est pas si difficile à comprendre et le fan aurait pu être un nouveau qui ne savait pas exactement qui est Naomi Osaka. La possibilité de poser des questions aux joueurs ne se serait jamais produite si ce n’était pas pour leur hiatus d’un horaire de tennis chargé.

Sur Twitter, Eugenie Bouchard était timide mais honnête en se disant “.. J’ai l’impression que la quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami” Nick Kyrgios s’est senti suffisamment libre pour donner son avis sur la question. Vasek Pospisil du Canada essaie de rester actif, mais sa principale bête noire est la cuisine.

“Je suis un horrible cuisinier … Je mange toujours au restaurant.” Il prétend n’avoir cuisiné qu’une seule fois il y a 9 ans. Il promet de passer son temps en riant et dit: “Je vais devoir trouver quelques recettes sur Google.

Je n’en ai aucune idée. “Il aura beaucoup de temps pour aiguiser ses compétences étant donné que personne ne frappera un terrain compétitif dans les six prochaines semaines. Cela devient le cauchemar des joueurs et ils aspirent à rester pertinents, occupés et à s’amuser jusqu’à le hiatus est terminé.

La plupart ont besoin de quelque chose à faire et alors que Robert Haase ne serait pas dérangé d’utiliser ses «compétences de garde d’enfants» pour aider les parents qui travaillent pendant qu’il a du temps libre. CoCo Vandeweghe dit simplement sur Twitter qu’elle “cherche actuellement quelque chose à faire pour les prochains mois”.

Beaucoup gardent le même mantra et essaient d’obtenir un corps parfait plus fort en faisant simplement du sport et du temps d’exercice comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic le font continuellement. Elise Tamaela, l’entraîneur de Kiki Bertens, explique que le joueur néerlandais “.. s’entraîne à l’extérieur … en montant et en descendant … nous pouvons aller dans la forêt, sur la plage …”

Rebecca Peterson dit que c’est un excellent programme “pour m’entraîner et me développer”. Les joueurs doivent faire ce qu’ils ont été entraînés, c’est-à-dire concourir. Plus la tournée est longue, plus tout le monde sera intense. Avec un peu de chance, chaque jour qui passe rapproche tout le monde de son programme normal.