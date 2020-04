Les plans pour organiser l’US Open comme prévu sont en cours

La United States Tennis Association (USTA) a confirmé que son projet d’accueillir l’US Open comme prévu se poursuit. Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis 1945, l’Open de France a été reprogrammé pour avoir lieu du 20 septembre au 4 octobre, tandis que l’US Open devrait toujours avoir lieu du 31 août au 13 septembre.

La saison a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus, mais plusieurs joueurs ont publiquement exprimé leur doute que l’US Open débutera comme prévu initialement. “Pour la deuxième phase du soutien, l’USTA, avec ses partenaires, commencera à offrir des forfaits d’assistance économique spécifiques, un soutien accru pour naviguer dans l’aide gouvernementale pour les installations et les autocars, l’accès aux leaders de l’industrie, des webinaires éducatifs quotidiens et un téléphone instantané un soutien pour aider les personnes affectées émotionnellement par COVID-19 “, a déclaré l’USTA dans un communiqué.

“L’étendue de ce soutien futur sera déterminée par la performance financière de l’US Open 2020 et l’impact de la pandémie actuelle sur l’événement.” Les plans de l’USTA pour organiser le tournoi restent en cours, et toutes les décisions concernant l’US Open seront être guidé par les agences gouvernementales fédérales et locales et la santé et la sécurité des joueurs, des fans, des partenaires et de la communauté du tennis en général. “

Les États-Unis ont été le pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus et New York a les cas de coronavirus les plus confirmés du pays. La situation devra s’améliorer considérablement aux États-Unis – en particulier à New York – pour permettre aux organisateurs de procéder à l’US Open.