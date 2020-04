Les plus beaux joueurs de la dernière décennie

Beauté, élégance, sensualité, charme: les joueurs volent sur le terrain pour gagner des tournois, mais beaucoup d’entre eux sont considérés comme des icônes de la beauté, de la sensualité et du charme. Certains d’entre eux ont également remporté les titres les plus prestigieux, d’autres étaient réputés pour leur attractivité.

Alors, qui sont les plus belles joueuses de tennis des dix dernières années? Daniela Hantuchová. L’ancienne joueuse de tennis slovaque a été l’une des stars des années 2000: elle a été l’une des dernières stars à terminer la carrière du Grand Chelem en double mixte.

Dans le simple féminin, elle a fait la demi-finale à l’Open d’Australie 2008 et elle a remporté un total de sept titres. Elle était également très célèbre pour son attrait. Elle a pris sa retraite en 2017. Tommy Robredo. Son regard dur et son physique sculpté en ont fait l’un des joueurs de tennis préférés des femmes.

Au cours de sa carrière, il a remporté un total de 12 titres ATP, atteignant la 5e place du classement ATP et réalisant des quarts de finale à l’Open d’Australie et à l’Open de France. Tsvetana Pironkova. L’athlète de 32 ans, née en Bulgarie le 13 septembre 1987, n’a remporté qu’un seul titre dans sa carrière, en 2014 à Sydney contre Angelique Kerber, mais elle a atteint la demi-finale à Wimbledon en 2010 et les quarts de finale aux Français Ouvert 2016.

Avec sa beauté, elle est l’une des plus jolies joueuses de tennis du WTA Tour. Tommy Haas. Physique granique et beauté grossière: Haas aurait pu être le rêve de nombreuses femmes. Vainqueur de 15 titres en carrière, demi-finaliste à Wimbledon et à l’Open d’Australie, il a également fait des quarts de finale à l’Open de France et à l’US Open.

De nos jours, il est le directeur du tournoi du BNP Paribas Open à Indian Wells.