Les prédictions de l’ATP Argentine en demi-finale, y compris Casper Ruud contre Juan Ignacio Londero

Il ne devrait pas manquer de divertissement pour les fans de l’Open d’Argentine à Buenos Aires avec deux matchs intrigants au programme de la demi-finale. Deux Argentins restent en lice, dans les côtés opposés du tirage au sort, et la foule leur donnera sûrement leur soutien vocal. Mais qui réservera sa place lors de la finale de dimanche?

ATP Argentina Open Demifinal Predictions

Casper Ruud contre Juan Ignacio Londero

Tête à tête: Ruud 1-0 Londero

Casper Ruud et Juan Ignacio Londero arrivent en demi-finale après des victoires impressionnantes en quart de finale. Ruud a battu la troisième tête de série Dusan Lajovic en deux sets, le Norvégien n’ayant pas encore perdu un set à l’Open d’Argentine. Londero n’a pas connu un parcours aussi simple dans les quatre derniers, après avoir été distancé lors de ses matchs d’ouverture par Filip Horansky et la sixième tête de série Laslo Djere. Mais il a joué un excellent tennis pour battre son compatriote Guido Pella, deuxième tête de série à Buenos Aires, 6-4 7-6 en quart de finale.

Le temps supplémentaire que Londero a passé sur le terrain pourrait cependant nuire à ses chances dans ce match. Surtout parce qu’il a également atteint les quarts de finale la semaine dernière à Cordoue et reste en lice pour le titre de double à l’Open d’Argentine. Il aura le soutien de la foule pour le soulever et il rivalisera comme toujours avec intensité. Mais Ruud a semblé presque imparable cette semaine et avec des jambes plus fraîches et des coups de pied légèrement plus gros, devrait avoir assez pour atteindre une deuxième finale ATP.

Prédiction: Ruud en 2

Diego Schwartzman vs Pedro Sousa

Face à face: Sousa 1-0 Schwartzman

Il n’est pas tout à fait certain que Diego Schwartzman se présentera sur le terrain pour ce match après sa bataille de marathon avec l’Uruguayen Pablo Cuevas en quart de finale. Ce match a duré trois heures et demie, avec Schwartzman visiblement aux prises avec un problème d’aine vers la fin. D’une manière ou d’une autre, bien qu’il soit gravement gêné dans son mouvement, il a réussi à creuser la victoire. Mais s’il joue, il ne sera certainement pas du tout en forme.

Ce qui peut donner de l’espoir à Schwartzman, c’est l’inexpérience de son adversaire. Pedro Sousa a en fait perdu lors des qualifications, mais a obtenu un sursis en tant que perdant chanceux, celui dont il a pleinement profité, pour devenir juste le cinquième joueur portugais à atteindre une demi-finale de niveau ATP. Mais il a aussi beaucoup joué au tennis cette semaine et peut aussi le ressentir dans ses jambes. Néanmoins, avec la blessure prise par Schwartzman si débilitante, il est difficile de voir un résultat autre qu’une victoire de Sousa si le match se poursuit.

Prédiction: Sousa en 3

