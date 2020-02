Les problèmes de blessures continuent pour Kevin Anderson en 2020

Le grand et calme Kevin Anderson a du mal à rester à flot dans sa carrière de tennis. L’Afrique du Sud s’est retirée des prochains championnats de tennis hors taxes de Dubaï en raison d’une blessure. Une blessure au genou droit a perturbé sa saison 2019, limitant le grand homme à seulement 15 matchs de compétition.

Anderson a du mal avec sa forme et sa forme physique alors que ses problèmes de blessures se poursuivent l’année précédente. Il a été contraint de se retirer de l’US Open l’année dernière en raison d’une blessure, alors qu’il se faisait opérer.

Kevin Anderson de nouveau blessé

Il est retourné sur les courts de la Coupe ATP en janvier et a fait une démonstration décente, remportant deux de ses trois matches. Sa défaite est venue contre Novak Djokovic, mais Anderson a également réalisé une performance louable dans ce match.

Sa fortune semblait avoir tourné à nouveau, jusqu’à l’Open d’Australie. Kevin n’a pas pu progresser au-delà du deuxième tour de l’Open d’Australie, s’inclinant face à Taylor Fritz. Lors de l’Open de New York qui s’est conclu il y a quelques jours à peine, il s’est rendu en première partie face à Jason Jung, d’Amérique.

Kevin Anderson

Mais cela est compréhensible étant donné qu’il a traversé toute la saison en 2019 avec des problèmes de genou. Il a opté pour une intervention chirurgicale au genou pour corriger le problème après s’être retiré de l’US Open. Et il faut un certain temps pour que les joueurs retrouvent une forme physique complète après une période de blessure et de chirurgie.

Mais tout comme il semblait qu’il allait enfin avoir une bonne série de matches cette année, Anderson s’est de nouveau retiré du prochain Open de Dubaï.

Après une ascension sublime dans les rangs depuis 2017, Anderson a toujours été dans le peloton de tête. Il a atteint deux finales du Grand Chelem à l’US Open 2017 et à Wimbledon 2018.

Après une très bonne année en 2018, Anderson a réussi son meilleur classement en carrière de n ° 5 mondial au début de 2019. Mais avec la saison la plus meurtrière de sa carrière qui a suivi, il a chuté brusquement et se trouve maintenant sur la place n ° 121 .

Il n’a pas encore rendu public les détails de cette blessure. Reste à savoir si c’est encore une fois son genou droit qui agit ou quelque chose de nouveau.