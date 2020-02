Les problèmes de blessures de Nick Kyrgios se poursuivent à Delray Beach Open 2020

Le numéro 21 mondial Nick Kyrgios a connu un été australien florissant cette année. Il a atteint les quarts de finale du majeur de Melbourne et a perdu contre le champion du Grand Chelem, Rafael Nadal.

Cependant, poursuivre sa saison 2020 semble difficile pour Kyrgios. Le favori s’est retiré du Delray Beach Open 2020 de l’ATP Tour quelques heures avant son premier match contre Tommy Paul.

Kyrgios est aux prises avec un poignet blessé. «Je souffre d’une petite blessure au poignet gauche; depuis environ une semaine », a expliqué Kyrgios. «Une sorte de tendon. En dehors de ce sentiment assez bon. “

Nick Kyrgios

En 2019, l’épaule et la clavicule de Kyrgios ont été blessées et, par conséquent, il a annulé son swing asiatique et a ensuite joué lors de la finale de la Coupe Davis.

Avec le retrait de Kyrgios, le chanceux perdant Daniel Elahi Galan Riveros entrera dans le tableau principal. Jusqu’à aujourd’hui, aucun Australien n’a dépassé le premier tour du tournoi ATP 250 en Floride, aux États-Unis.

«L’un de mes endroits préférés pour jouer» – Nick Kyrgios au Delray Beach Open

Kyrgios aime généralement jouer à Delray car il accueille des événements de basket-ball. C’est un passionné de basket-ball et il le joue et le suit régulièrement.

«Delray est un endroit où je me sens extrêmement à l’aise. J’ai toujours une de mes semaines préférées de l’année. De toute évidence, le terrain de basket en est une grande partie », a-t-il déclaré.

«J’aime juste venir aux États-Unis; on se sent comme à la maison. J’adore évidemment le basket. Je me sens bien ici. C’est probablement l’un de mes endroits préférés pour jouer juste à cause de l’environnement. »

La semaine prochaine, Kyrgios s’envolera pour Acapulco pour défendre son titre ATP 500 au Mexique.

Milos Raonic

À Delray Beach Open 2020, la troisième tête de série Taylor Fritz a été évincée par Cameron Norrie dans les trois sets serrés. Les Américaines Frances Tiafoe et Reilly Opelka se qualifient pour le deuxième tour du tournoi.

Le Canadien Milos Raonic a survolé Denis Istomin et n’a perdu qu’un point lors de son premier service. La deuxième tête de série Raonic affrontera Cedrik-Marcel Stebe au deuxième tour.