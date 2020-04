“Les prochains mois devraient être difficiles pour les joueurs australiens”

En raison d’un coronavirus, toute la saison de tennis est menacée depuis début mars, sans match au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet. Avec la situation actuelle en Europe occidentale et aux États-Unis, il est difficile d’imaginer un tournoi organisé d’ici la fin de l’année, laissant les joueurs dans le no man’s land et inquiets pour la situation dans son ensemble.

Pour ceux qui sont rentrés chez eux en Australie, il sera difficile de trouver rapidement un endroit pour s’entraîner, l’hiver approche et il n’y a pas beaucoup d’installations intérieures dans l’un des pays les plus importants de notre sport. Todd Woodbridge, l’un des plus grands joueurs de double de tous les temps, estime que deux mois difficiles sont en avance sur ses compatriotes, qui doivent trouver où s’entraîner et quel type d’entraînement adopter.

Woodbridge pense que les joueurs les plus expérimentés utiliseront bien cette pause pour se remettre de certaines blessures ou reprendre des forces, les joueurs à venir ayant le plus de difficulté car ils ne peuvent pas continuer leur transition vers les professionnels.

“Tous nos joueurs vont normalement en Europe et ils vont au soleil et ils jouent des tournois”, a déclaré Woodbridge. “Ce sera une période qu’aucun de nous, joueurs australiens, n’aura jamais connue – et ce sera le défi une fois que nous aurons atteint cette période de l’année.

Que faisons-nous pour la pratique? Nous espérons que les installations seront de nouveau ouvertes d’ici juin, mais c’est l’hiver et nous n’avons pas beaucoup de courts intérieurs en Australie. Tous ces éléments concernant la préparation et le fait d’être prêt à faire un retour vont être un véritable défi.

Mais, vous devez rester positif et chercher à en tirer quelque chose. Les joueurs doivent réfléchir à la façon dont ils planifient leurs blocs d’entraînement et à ce qu’ils peuvent y faire. Aussi, pour savoir pour quoi s’entraînent-ils, la force ou l’endurance.

S’ils reviennent sur le terrain, disons en octobre, vous devez faire un plan pour les six prochains mois; il s’agit d’une période unique pour tous nos athlètes. Pour certains d’entre eux, ce sera une pause importante si vous êtes au milieu de la moitié arrière de votre carrière.

Ce n’est pas une mauvaise chose de vous ressourcer et de devenir plus motivé et de vous donner cette motivation pour bien terminer votre voyage au tennis. Pour les plus jeunes, cependant, il est difficile de savoir comment ils s’en occuperont. Ils penseront à perdre un an en essayant d’atteindre le niveau de la tournée et comment y parvenir après une si longue pause? Il y a tellement de questions.”