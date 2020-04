Les réactions du monde du tennis à l’annulation de Wimbledon

Au cours de l’après-midi d’aujourd’hui, ce qui était un secret de polichinelle a été officialisé. Le sentiment que c’était quelque chose qui devait arriver ne fait pas Suspension de Wimbledon 2020 cesser d’être un coup très dur pour les amateurs de sports de raquette. Non seulement pour les fans, qui se souviennent des soirées glorieuses et des vieux jeux comme jamais auparavant, mais aussi pour les joueurs qui, après tout, font du tennis.

Et c’est que sans joueurs de tennis il n’y a rien. Ils sont les principales victimes de la suspension d’un Grand chelem. Dans ce cas, ce n’est pas seulement l’enjeu économique qui est en jeu (il faut garder à l’esprit que beaucoup de joueurs de tennis qui touchent le top 100 finissent par profiter de leur année pour, dans une large mesure, le prix en argent de ces tournois). Le fardeau symbolique de jouer dans ce qui, pour beaucoup, est la cathédrale de tennis est un élément de motivation supplémentaire pour quiconque marche sur l’herbe à Wimbledon. Le faire vous enlever du coup d’un stylo n’est certainement pas un plat de bon goût.

Les réactions ont été immédiates, et dépassent de loin l’agitation du report de Roland Garros, pour donner un exemple. Tristesse, surprise ou choc, mais sans perdre de vue ce qui est vraiment important: la santé. C’est la priorité et même si c’est un énorme bâton pour eux, ils sont parfaitement au courant de la situation. Nous vous avons déjà montré la réaction de Federer, absolument “dévasté”, mais le circuit ATP et la WTA sont tous deux sortis en masse sur les réseaux sociaux.

Sur le circuit féminin, par exemple, nombre de ses protagonistes ont été particulièrement choquées. Nous soulignons la réaction de Elina Svitolina, qui a de nouveau utilisé TikTok pour montrer sa tristesse, cette fois en “versionnant” All By Myself de Céline Dion. À son tour, Paula Badosa Il a montré sa “tristesse pour la nouvelle”, mais a souligné à son tour que la santé “venait en premier”. “Rendez-vous en 2021, Wimbledon”, a déclaré l’Espagnole, mettant en lumière un instantané avant sa participation l’an dernier. Aussi le champion tant de fois à Londres, Serena Williams, Il a offert sa réaction à ce qui s’était passé. Disons que l’Américain a été assez concis: “Je suis sous le choc”.

Très triste pour la nouvelle … Tu vas tellement me manquer cette année … mais la santé avant tout!

Rendez-vous en 2021 @Wimbledon #staysafe https://t.co/HcOznRKZZd

A également rejoint Simona halep aux signes de tristesse, mais oui, le dernier champion du SW19 a voulu ajouter un point d’humour et de positivité face aux mauvaises nouvelles. “La finale de l’année dernière sera pour toujours l’un des jours les plus heureux de ma vie. Cependant, nous traversons quelque chose de bien plus grand que le tennis et Wimbledon reviendra. Au moins, cela signifie que j’ai encore plus de temps pour mon envie de défendre le titre augmente! “, a déclaré le Roumain.

Tellement triste d’entendre que @Wimbledon n’aura pas lieu cette année. La finale de l’année dernière sera pour toujours l’un des plus beaux jours de ma vie! Mais nous traversons quelque chose de plus grand que le tennis et Wimbledon sera de retour! Et cela signifie que j’ai encore plus de temps à attendre pour défendre mon titre – pic.twitter.com/PmppwUuKtD

L’un des plus vifs autour de l’annulation du tennis sur gazon a été Angelique Kerber. Le joueur de tennis allemand, également plusieurs fois champion à Wimbledon, était non seulement ravi de jouer le troisième Grand Chelem de l’année: également de jouer la première édition d’un tournoi dans lequel la star locale était présumée, tout comme la nouvelle WTA de Berlin. “Je pense qu’il va sans dire que je suis époustouflé par le fait que l’annulation de la tournée sur gazon signifie que je ne pourrai pas jouer devant mon public lors d’événements comme Bad Homburg ou Berlin. C’est décevant pour moi, mais surtout pour ceux qui l’ont fait.” Tout donné pour mener à bien ces événements et pour les fans qui aiment notre sport et nous soutiennent toute l’année.

De même, dans le tennis masculin, il y a eu des mots de désolation. Les réactions n’ont pas tardé et l’une d’elles vient de Kevin Anderson, finaliste de 2019, qui se réfère non seulement au tournoi de Londres mais à l’essentiel des tournois sur gazon. “J’ai toujours gardé de bons souvenirs à Wimbledon. Il manquera la tournée sur gazon, mais le plus important est que nous nous concentrions tous sur le fait de rester en bonne santé et en sécurité à la maison”, lit le tweet sud-africain.

J’ai toujours eu tellement de bons souvenirs à @Wimbledon. La saison de gazon sera certainement manquée mais la chose la plus importante pour nous maintenant est de rester en bonne santé et en sécurité à la maison. pic.twitter.com/Btlu9rMfDc

