Les records époustouflants de Serena Williams et Venus Williams

Serena Williams et Venus Williams sont des monstres dans le monde du tennis féminin. Nous sommes à une époque du tennis féminin où il semble presque impossible pour un seul joueur de dominer sa compétition pendant plus d’un ou deux ans. Autrement dit, la scène WTA a un manque de cohérence majeur.

De temps en temps, une nouvelle étoile émerge mais ce n’est qu’un flash dans la casserole. Cependant, il semble inimaginable maintenant qu’il y avait deux sœurs qui ont dominé le même sport pendant plus d’une décennie. Ils ont démoli leur compétition individuellement, partageant un total de 30 tournois du Grand Chelem en tant que concurrents en simple.

Cependant, leurs réalisations en tant que concurrents en simple éclipsent souvent leur record impeccable en double. Imaginez simplement qu’il y a des joueurs qui construisent des carrières entières en étant seuls des joueurs de double (pensez à Leander Paes ou Daniel Nestor). Dans cet article, nous mettons en lumière le légendaire record de double des soeurs Williams.

Serena Williams et Venus Williams – Bonafide Legends of the Doubles Game

Serena et Venus jouent en double ensemble depuis 1997. Depuis, elles dominent leur compétition. En fait, ils ont remporté un total de 22 titres ensemble. De ce nombre, 14 sont des tournois du Grand Chelem. Cependant, la balle ne s’arrête pas là. Ils ont également remporté trois médailles d’or olympiques en compétition ensemble.

Leur première percée majeure a eu lieu à l’Open de France de 1999 alors qu’ils ont remporté ensemble leur premier trophée du Grand Chelem. Alors que Vénus n’avait que 18 ans à l’époque, Serena était encore plus jeune à 17 ans. Pour mettre les choses en perspective, tous leurs adversaires en double lors de ce grand chelem ont pris leur retraite. Il s’agit notamment de joueurs comme Martina Hingis, Lindsay Davenport et Mary Pierce.

Ils ont réalisé un autre exploit historique en l’an 2000. Cette fois, ils ont remporté la médaille d’or olympique à Sydney. Avant cela, le Wimbledon et l’US Open étaient déjà dans le minou. Les choses ont bouclé la boucle à l’Open d’Australie de 2001. Après avoir remporté le titre là-bas, ils ont non seulement terminé un grand chelem en double carrière, mais ils ont également obtenu un chelem d’or en double carrière.

Plus important encore, ils sont devenus la première paire de l’histoire à remporter le chelem d’or en double carrière. Depuis, les deux sœurs ont ajouté deux médailles d’or olympiques à leur portefeuille. L’un aux Jeux olympiques de Pékin 2008 et l’autre aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Les bêtes au Grand Chelem

Le duo remporterait quatre titres consécutifs de double du Grand Chelem de Wimbledon 2009 à Roland Garros 2010, ce qui les catapulterait en co-joueurs n ° 1 en double le 7 juin 2010. Deux semaines plus tard, le 21 juin 2010, Serena détiendrait le No 1 rang en simple, et Vénus serait juste derrière elle au n ° 2 en simple. Telle était la hauteur de leur domination.

Leurs grands chelems totaux ressemblent à ceci –

6 championnats de Wimbledon, 4 Open d’Australie, 2 US Open et 2 Open de France.

Ils ont un record de défaites de 125-14 lors des tournois du Grand Chelem. En fait, ils n’ont jamais perdu lors d’une finale du Grand Chelem. Wimbledon est leur terrain de chasse préféré. Leur défaite sur le All England Club s’établit à 45-5.

Leur séquence dominante reste intacte à l’Open d’Australie. Ici, ils ont un dossier de 36-4. Même si leur record à l’US Open et au French Open est pâle en comparaison, il reste assez impressionnant. Le total s’élève à 42-9.

Pouvons-nous les voir ensemble à l’avenir?

Les deux joueurs approchent de la quarantaine. Par conséquent, les chances sont un peu sombres. Cependant, les fans espèrent une réunion aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avec ces deux, vous ne pouvez jamais dire jamais. Ils chercheront à clore leur carrière avec une autre récompense majeure qu’ils pourront gagner ensemble.

Pensez-vous que nous pouvons revoir Serena Williams et Venus Williams ensemble?