Les retombées de l’annulation sont incroyables

Les tournois de tennis étant annulés pour les prochaines semaines, l’impact économique de l’annulation sur les joueurs et les tournois eux-mêmes devient plus apparent. L’événement Monte Carlo Masters Series est l’un des événements affectés par l’annulation de six semaines sur le circuit ATP.

Zeljko Franulovic, le directeur du Rolex Monte-Carlo Masters, Zeljko Franulovic dit que l’annulation du tournoi a été un coup dur pour toute leur équipe et que le tournoi ne cherchera pas une autre date cette année.

S’adressant à L’Equipe, Franulovic a déclaré: “Comme vous pouvez l’imaginer, ce fut un coup dur quand nous avons pris note de cette décision. C’est triste, non seulement pour moi mais pour toute mon équipe qui a travaillé si dur pour cette édition 2020. Elle est également triste pour les joueurs, qui aiment le tournoi, mais aussi pour nos partenaires, le public et les téléspectateurs du monde entier.

Mais c’est la santé qui prévaut, nous ne voulions prendre aucun risque. Les remboursements seront effectués automatiquement par virement sur les comptes des détenteurs de billets. Et tout cela dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dans un délai de deux à trois semaines.

Franulovic dit que bien qu’il y aura un impact financier sur le tournoi cette année, l’avenir financier du tournoi lui-même n’est pas en danger. “Il y aura un manque à gagner, ce n’est pas un secret. Mais c’est très difficile à estimer car on parle ici de recettes de billetterie, d’accords avec des partenaires …

C’est incroyable pour le moment. Mais cela ne remet pas en cause l’avenir financier du tournoi, qui n’est pas en danger. “Franulovic dit également que jouer le tournoi sans spectateurs ou à un autre moment de la saison n’était pas une option.

“L’ATP a pris la décision d’annuler les tournois sur six semaines, aucune autre option n’était possible. Et c’est une bonne décision, car il s’agit encore une fois de la santé des joueurs et des spectateurs. La situation empire partout , il faut être lucide.

Nous verrons ce qui se passe dans six semaines. Nous n’allons pas demander une autre date. Nous encaissons cette annulation et nous attendons déjà avec impatience le 10 avril 2021. ”