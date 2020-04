“Les rumeurs sur la reprise de la saison disent que …”

Au moins jusqu’au 13 juillet, nous devrons nous passer de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams, et d’autres joueurs de tennis que nous aimons suivre. Pour le moment, le tennis a été arrêté en raison de l’urgence du Coronavirus et il n’y a toujours aucune certitude quant au reste de la saison.

italien Filippo Baldi est actuellement dans le sud de l’Italie, où il s’entraîne seul tout en étant en sécurité. A travers un post sur Facebook, il raconte ce moment difficile: “Je suis seul à Palerme et c’est très ennuyeux. Il pleut souvent, je suis coincé à la maison.

J’aime cuisiner, je trouve différents ingrédients et recettes à tester. Mon plat préféré? Riz, courgettes et crevettes. “Puis à propos du tennis, il a déclaré:” Le tournoi 2019 à Estoril était magnifique, organisé entre autres très bien.

J’ai eu de la chance car je suis entré en tant que perdant chanceux à la place de Fabio Fognini et j’ai apprécié le moment, malgré la défaite contre Cuevas. disent qu’ils sont confiants.

En réalité, les rumeurs suggèrent que l’arrêt pourrait durer au moins jusqu’à fin août ou directement en septembre. Avec l’explosion du Coronavirus également dans le monde du tennis ([Thiago] Seyboth-Wild est le premier joueur à avoir testé positif pour COVID-19), la situation a considérablement empiré. “

Le sentiment général est que la saison, déjà fortement compromise, peut reprendre à la fin de l’été ou au début de l’automne, même si la situation est encore en phase de développement. Tennis World USA suivra quotidiennement toutes les mises à jour concernant la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur la saison de tennis, mettant à jour nos lecteurs avec toutes les nouvelles.