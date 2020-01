Les secrets pour devenir joueur de tennis

«Si je demande de répéter un mouvement 10 fois de suite pendant l’entraînement, nous y restons jusqu’à ce que nous ayons fini de le répéter. C’est la partie la plus difficile de notre travail. Il y a une phase dans laquelle il faut stresser et ça n’offre pas grand plaisir au faiseur… Je suis une nuisance, je sais.

Pensez-vous que c’est drôle? Ce n’est pas. Je ne dors pas la nuit parce que je pense: “Mon joueur pense qu’hier je lui cassais les couilles.” Je ne voulais pas lui casser les couilles. Je voulais juste qu’il fasse ce que la compétition nécessite.

La plus grande difficulté que j’ai eue avec mes joueurs dans ma carrière est de traduire la difficulté de la compétition en entraînement. Je demande à mes joueurs de faire certaines choses non pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu’autrement ils trouveront un adversaire qui ne les fera pas le faire.

Si vous voulez jouer à un certain niveau, certains exercices doivent être effectués en moins d’une seconde. Ces exercices doivent être effectués avec une personne plus grande que vous, qui peut vous pousser lorsque vous touchez le ballon. Cela doit être fait avec dix mille personnes qui vous insultent.

Cela doit être fait avec un arbitre qui ne voit peut-être pas. Et puis vous devez vous habituer à l’entraînement, ce que vous ne pouvez pas découvrir dans le jeu. Ou pire, vous ne pouvez pas me demander 10-15 matchs pour comprendre à quoi ressemble la vie. Et tout le problème se pose là.

Si je demande de répéter un mouvement 10 fois de suite pendant l’entraînement, nous y restons jusqu’à ce que nous ayons fini de le répéter. Car ce n’est rien comparé à la pression qui vous accueillera au moment du match lorsque vous prendrez le terrain.

C’est un problème d’auto-besoin. Je crois que je peux être coach si je me bats pour stimuler mes besoins personnels. Si moi, en tant qu’entraîneur, j’arrive à convaincre trois de mes 10 joueurs d’être auto-exigeants avec eux-mêmes et leurs coéquipiers, j’y gagne.

Je ne les entraînerai plus. Je vais commencer à chercher ailleurs et la voiture roulera seule. Notre combat n’est pas un changement de direction, modèle un ou modèle trois. Notre combat est que les joueurs arrivent au point où, dans un moment de grande pression, ils se passent le ballon.

Parce que c’est trop facile, dans un moment de pression, de baisser la tête, de dribbler et je vais le faire ». C’était l’explication d’Ettore Messina de l’importance des besoins personnels pour un public de jeunes entraîneurs et joueurs.

Le discours portait sur le basket-ball. Mais on parlait aussi de volley-ball. On parlait de toutes sortes de sports. Et aussi sur la vie.