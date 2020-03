Les semaines de Djokovic et Barty compteront-elles comme numéro 1?

Beaucoup d’entre vous ont été ceux qui, via Twitter ou dans le dernier «Ask us», ont fait allusion, sous forme de question, au fait qu’ATP et WTA n’ont pas encore clarifié: la comptabilité ou non de semaines comme chiffres 1 de Novak Djokovic y Ashleigh Barty pendant la période de suspension, jusqu’au 7 juin, qui laissera le tennis sans compétitions. Les deux organisations ont confirmé le gel des points de classement que chaque joueur perdrait une fois par semaine sans tournoi à jouer. Mais ils n’ont pas communiqué ce qui arrive aux semaines du classement.

Peut-être parce qu’ils n’ont rien à signaler, ce qui conduirait à la conclusion de ce qui s’est passé la semaine dernière, sachant que le tennis masculin s’est arrêté jusqu’au 20 avril et le tennis féminin le 2 mai, avant la dernière mise à jour le 7 septembre. Juin, Nole et Ashleigh ont ajouté une semaine de plus à leurs jetons, ce qui laisse penser que l’ATP et la WTA continueront de compter les deux joueurs pendant des semaines. Cependant, les fans ont posé cette question, car si les points sont gelés, peut-être que d’autres paramètres statistiques devraient également être gelés en l’absence de tennis. Et il attend toujours que l’ATP et la WTA le confirment ou le nient et gèlent également le compteur de la semaine en haut du classement.

Il est vrai que le tennis compte les semaines qui vont de la fin de saison au début de la suivante, sans compétition de fin novembre à début janvier, mais en milieu de saison, un événement aussi extraordinaire que celui-ci a conduit le tennis à figer les points de classement, afin de ne pas nuire à tous les joueurs de tennis qui verront leurs points perdus à la reprise de la compétition.

Et si vous ne voulez pas nuire à tous les joueurs, vous ne devriez en bénéficier aucun, que ce soit Novak Djokovic ajoutant 12-14 semaines de plus en tant que leader du classement ou Ashleigh Barty dans le classement WTA correspondant, principalement parce qu’il n’y a pas de critères établis pour qu’il en soit ainsi dans des situations d’extrême particularité et d’exceptionnalité. Les fans s’attendent à ce qu’une déclaration soit partagée dans un sens ou dans un autre. S’ils n’arrivent pas, nous attendrons jusqu’à lundi prochain pour voir si Djokovic et Barty ont été ajoutés pour une autre semaine.

