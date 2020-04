Les sept adieux émotionnels de l’exemple de David Ferrer en 2019

Cela fait un an que le premier grand hommage à David Ferrer pour ses adieux à Barcelone. Pour cette raison, nous avons préparé cet article, avec sa galerie d’images, après avoir sélectionné sept événements spéciaux: les trois événements les plus importants en Espagne, Roland Garros et trois autres événements exceptionnels de la Communauté valencienne.

Le dimanche 28 avril 2019, l’organisation de la Trophée Open de Barcelone Banc Sabadell Conde de Godó a rendu le premier hommage à David Ferrer au printemps de son adieu.

Sur le court central du Real Club de Tenis Barcelone-1899, où il avait disputé son dernier match le 25 avril – en huitièmes de finale – curieusement contre Rafa Nadal, le joueur de tennis d’Alicante de Jávea a reçu un prix inégalé, la réplique de la coupe du champion .

David a joué sur le terrain de Barcelone quatre finales, toutes contre Nadal (2008, 2009, 2011 et 2012), de sorte que le cadeau du tournoi a conduit à un maximum de bonheur.

Une fois qu’ils lui ont été présentés par le président de la RCTB-1899, Jordi Cambra, et le directeur du trophée Open de Barcelone Banc Sabadell Conde de Godó, Albert Costa (qu’il reprendra ensuite en fonction); David ne pouvait que s’exclamer avec grâce «C’était difficile, mais finalement je l’ai! Je n’ai pas gagné le joueur de tennis Godó, mais quand même, oui en tant que personne, et cela vaut parfois plus ».

Cela signifiait beaucoup pour l’ancien numéro 3 mondial de porter cette reconnaissance à ses fenêtres, ce n’est pas en vain que le tournoi l’aimait depuis qu’il était enfant, lorsque ses parents l’ont emmené le voir.

L’événement a eu lieu juste avant la finale entre Dominic Thiem (vainqueur de Nadal en demi-finale) et Daniil Medvedev, et une vidéo dans laquelle Nadal et Thiem eux-mêmes, Federer, Djokovic, ont participé à la centrale qui porte le nom du Majorquin. (qui a dit “Nous allons manquer leur compétitivité”), Zverev, Tsitsipas, Shapovalov, Tiafoe ou Auger-Aliassime.

Avec le lauréat étaient ses parents Pilar et Jaime, sa femme Marta et son fils Leo, qui était sur le point de célébrer sa première année.

Costa, se référant au temps que David a dû partager avec Rafa, Roger et Novak, a conclu: “Nous avons toujours dit que Ferrer était le numéro 1 des humains”.

Madrid a été son dernier grand tournoi

Dix jours après l’acte de Barcelone, l’étape qui rendait hommage à David Ferrer était le stade Manolo Santana de la Caja Mágica à Madrid.

Le joueur a décidé d’officialiser sa retraite professionnelle dans ce Masters 1000.

David a joué dans deux grandes rencontres, profitant du joker offert par son ami et directeur du tournoi Feliciano López. Il a battu son compatriote Roberto Bautista (6-4, 4-6, 6-4) au premier tour et a réalisé un excellent premier set contre le champion en titre du tournoi, Alexander Zverev (6-4, 6-1). des huitièmes de finale.

Avec 12500 fans absolument dévoués à la cause, et avec un Zverev très participatif, Ferrer – qui a joué avec les couleurs de l’Espagne – a quitté ce 8 mai sur la piste Manolo Santana de la Mutua Madrid Open son ruban caractéristique (rouge dans ce cas) de ta tête.

L’homme d’Alicante, qui a été demi-finaliste à Madrid en 2010 et 2014 (dans ses seize participations), s’est adressé au public: «J’ai tout donné dans ce sport, je n’ai pas pu en donner plus. J’aurais aimé gagner à Madrid, je n’ai pu gagner aucun Grand Chelem, mais j’ai réussi quelque chose, sincèrement je le porte dans mon cœur. Les trophées sont à la maison, ce ne sont que des trophées, c’est quelque chose de matériel, ça n’a pas d’importance, sincèrement ce que je prends avec moi c’est ton amour. Merci, je vous porterai toujours dans mon cœur ».

Mais Ferrer a encore vécu d’autres reconnaissances populaires dans cet événement; Ainsi, deux jours avant ses débuts, il est entré au pays de la même cour centrale pour partager une photo de famille avec des joueurs tels que Nadal, Federer, Del Potro, Nishikori, Cilic ou Verdasco, et avec le directeur et président d’honneur du tournoi Feliciano et Manolo Santana.

Federer a déclaré: «Il est vrai que je l’ai toujours battu, mais tout ne se résume pas à cela. C’était un grand rival pour moi ».

Le jour de ses adieux, il a vu une grande mosaïque en son honneur et, en plus, tout au long du tournoi, une grande fresque murale de l’événement lui-même et de RTVE avec l’image du joueur où les fans pouvaient écrire des milliers de dédicaces étaient affichées dans la zone commerciale. Le tournoi a également créé le hashtag #GraciasFerru pour étendre la portée de l’hommage mérité.

Feliciano López a déclaré: «J’ai partagé de nombreuses années avec lui et je peux dire que ce fut un immense plaisir. C’est un honneur pour nous qu’il ait disputé le dernier tournoi de sa carrière au Mutua Madrid Open. Ferrer peut partir calmement car il a donné tout ce qu’il avait à l’intérieur ».

En seulement 10 jours, il est passé de professionnel à senior

David Ferrer a joué dans l’étape la plus brillante du circuit entre le professionnalisme et les événements seniors, où les retraités et les anciens combattants coïncident.

À peine 10 jours après cette dernière rencontre à Madrid, celle de Jávea détenait un nouveau titre dans sa catégorie nouvellement sortie, c’était le 18 mai. Ferrer a remporté la première édition de la Valencia Senior Masters Cup, battant précisément Feliciano López (7-5, 2-6, 10-0).

Lors de la cérémonie de remise des prix, le Valencia Tennis Club lui a rendu hommage, notamment une vidéo historique, et lui a remis une plaque commémorative des mains de son président Ramiro Verdejo.

Ferrer a alors reconnu: «C’est un rêve de jouer dans le C.T. Valence, je le considère comme ma maison. Ils m’ont tout donné. »

Puis, le 28 septembre, David est revenu pour disputer une finale de la Senior Masters Cup, en l’occurrence la quatrième édition de celle qui s’est tenue au Puente Romano Tennis Club de Marbella. Là, Feliciano López a rendu la défaite à son ami, lors d’un retour (2-6, 7-5, 11-9).

À peine quatre mois et demi s’étaient écoulés et le joueur de tennis de Valence a montré sa compétitivité caractéristique, reconnaissant à Marbella: «J’ai fait du bon tennis. J’ai vraiment manqué de jouer sur un court central et de ressentir l’amour du public. J’espère que «Feli» et Robredo joueront encore de nombreuses années sur le circuit professionnel. »

Un Philippe Chatrier bondé lui a donné l’amour de Roland Garros

Nous revenons au printemps. Le 4 juin 2019, David Ferrer a reçu un immense hommage dans un lieu unique.

Le court central de Roland Garros Philippe Chatrier était bondé. Sloane Stephens et Johanna Konta avaient quitté ce terrain en terre battue parisien et attendaient d’entrer, pour disputer leur huitième de finale, Kei Nishikori et Rafa Nadal. L’organisation des Internationaux de France avait choisi ce moment pour licencier l’Espagnol qui avait été finaliste ici en 2013 (contre Rafa) et quintuple finaliste; et qu’il a disputé son dernier match en 2018, lors de sa défaite au premier tour face à Jaume Munar, au cinquième set et après avoir remporté les deux premiers.

Sur le côté nord du Chatrier, le président de la Fédération française de tennis (FFT), Bernard Giudicelli, et le directeur du tournoi, Guy Forget, devaient recevoir une ovation de longue date de Ferrer, à qui ils ont remis un prix de cristal original et argile sur la base de laquelle il est écrit «Merci David». Avant la remise du prix, l’écran de la piste présentait de grands moments de joueur à Roland Garros.

Et le Valencien a reconnu: «Ça a été mon tournoi préféré toute ma vie, ça a toujours été un rêve pour moi. Cela fait 17 ans que je joue et ça s’est passé très vite, ça va vraiment me manquer. J’ai vraiment apprécié, merci à tous. »

Hommage au match avec Ferrero et nomination à la piste dans Equelite

Une semaine avant que David affronte sa deuxième compétition senior à Marbella, le 22 septembre, il a profité d’un match-hommage sensationnel à l’académie Equelite à Villena, avec son ami et compatriote Juan Carlos Ferrero.

Lors d’une soirée de tennis avec un programme intense, dans lequel même Carlos Alcaraz et Carlos Gimeno ont agi comme “ acte d’ouverture ”, et devant près d’un millier de fans, ils ont sauté au siège de l’Académie JCFerrero-Equelite David et Juan Carlos pour offrir une grande montrent que le point culminant du super bris d’égalité a été décerné au plus méridional des deux.

Vint ensuite l’hommage intime du joueur de cette maison, en présence des autorités locales et du tennis de la région, et de ses amis les plus proches, devant qui David reçut un tableau peint par l’artiste valencienne Isabel Picazo qui rappelait son étreinte avec Juan Carlos à l’Open de Valence 2012, lorsque «Ferru» a été proclamé champion et Ferrero a pris sa retraite.

Le même jour à Villena, la piste d’entraînement principale de la JC Ferrero-Equelite Academy a été renommée piste David Ferrer, étant la première baptisée dans l’établissement.

Ici, David est parti, les larmes aux yeux, son dernier bandana.

Double hommage en finale de la Coupe Davis

Mercredi 20 novembre, pratiquement à l’équateur de la finale de la Coupe Davis à Madrid, celle de Jávea est revenue au stade Manolo Santana de la Caja Mágica, pour jouir d’une reconnaissance mondiale au milieu de la rencontre Croatie-Espagne.

D’une part, le président de la Fédération internationale de tennis (ITF), David Haggerty, lui a remis le prix d’excellence, dans lequel vous pouvez lire la reconnaissance de la contribution significative de David au succès et à l’esprit de la Coupe Davis. .

D’autre part, Miguel Díaz, président de la Fédération royale espagnole de tennis, accompagné d’Albert Costa, directeur de la finale, lui a présenté une peinture géante où Ferrer a été vu soutenu par ses collègues de l’équipe espagnole, après avoir atteint le point final éliminer l’Allemagne en quart de finale (avril 2018), dans les arènes de Valence, et au pied de laquelle la phrase suivante disait: «Histoire de notre tennis, un exemple pour tous».

David a été sélectionné 24 fois pour Davis, il a joué 20 séries dans lesquelles il a marqué 28 victoires, ne subissant que 5 défaites; participer au succès final de l’Espagne aux éditions 2008, 2009 et 2011.

Xàbia a limogé son «ambassadeur» avec un grand acte populaire et une statue

Le dernier acte émotionnel de l’année a été vécu par David Ferrer chez lui. C’était le samedi 14 décembre, lorsque des centaines de civils convoqués par le conseil municipal de Xàbia ont applaudi le joueur sur la promenade de la plage d’Arenal du nom du joueur de tennis.

David est arrivé accompagné du premier maire de Xàbia, José Chulvi, celui des Sports, Alberto Tur, et de la famille et des amis; le faire au son de la musique traditionnelle des Colla Xirimitab.

En ce sens, hommage à sa famille, Ferrer est entré dans la salle formée par des centaines de personnes, avec parmi eux de nombreux étudiants de son académie, où l’on pouvait lire un géant. et ses plus grandes réalisations sont restées dans les mémoires jusqu’à ce qu’il atteigne le jardin où la sculpture en fer de Víctor Goikoetxea était dédiée à l’athlète le plus titré de la municipalité, en train de servir.

Le maire Chulvi a dit de David: «un garçon de Xàbia, une bonne personne, un bon ami; une personne normale et attachante qui a conquis le monde avec sa force et son talent inégalés. C’est un exemple pour les jeunes et les moins jeunes, montrant que l’effort et le sacrifice valent toujours la peine. “

Le joueur de tennis, raisonnablement excité et très reconnaissant, a déclaré: «Tout a commencé ici. À Xàbia, ma passion pour le tennis a commencé quand je n’étais qu’un enfant et mon père m’a emmené au club le week-end. J’ai toujours porté et porte avec fierté le nom de Xàbia dans le monde entier. Je me souviens quand je me suis inscrit en finale d’un tournoi mettant Xàbia, mon peuple l’a dans mon cœur ».

À la fin de l’hommage rendu dans leur ville, et après de longues séances de photos avec le protagoniste, les résidents ont pu écrire dans le livre de dédicace préparé à cet effet, un livre qui a ensuite été disponible à l’office de tourisme afin que davantage de signataires puissent se joindre. , avant de le donner en souvenir au lauréat.

À peine cinq semaines avant ce grand adieu populaire, le court central (ou numéro 6) du Jávea Tennis Club avait été baptisé et identifié comme étant le terrain de David Ferrer.

Ce sont les sept hommages spéciaux d’un joueur dont les données professionnelles indiquent qu’il était parmi les dix premiers entre septembre 2007 et octobre 2008, et d’octobre 2010 (l’été, l’automne et une partie de l’hiver 2013 était le numéro 3) jusqu’en mai 2016; mais qui a été un numéro un social au cours des 38 dernières années.

Les sept adieux émotionnels à David Ferrer