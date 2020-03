Les stars de la WTA passent du temps avec leurs chiens au milieu de la pandémie de Covid-19

Amanda Anisimova, Monica Puig et Elise Mertens ont publié des moments de leur vie pendant la pandémie de Covic-19 sur leurs profils de médias sociaux. L’ATP et la WTA ont décidé de suspendre tous les événements jusqu’au 7 juin au moins, annulant et reportant de nombreux tournois importants.

Pour la première fois, le swing d’argile entier ne sera pas joué; l’Open de France, en toute autonomie, a décidé de reporter le tournoi du 20 septembre au 8 octobre 2020, décision qui a suscité de nombreuses critiques. En attendant, les joueurs passent leur temps chez eux, respectant toujours les règles de comportement qu’exige une situation comme la pandémie de coronavirus.

Anisimova, Puig et Mertens ont une chose en commun: les trois ont posté des photos avec leurs chiens sur leurs réseaux sociaux. Anisimova a posté une photo sur son compte Instagram avec son petit Chihuahua, écrivant “Quand les choses ne semblaient pas trop mal il y a une semaine …

moment difficile, mais restez en sécurité tout le monde !! “L’Américaine compte 162 000 abonnés sur Instagram. Puig a également publié une photo sur Instagram avec elle sur le canapé avec ses deux beaux chiens. Elle a 506 000 abonnés sur Instagram.

Enfin, Elise Mertens, sur son compte Twitter, suivie par plus de 18 000 abonnés, a mis des photos d’elle se détendant dans un jardin avec son colley. Le verrouillage, conséquence de la pandémie, conduit de nombreux acteurs à passer du temps libre à la maison.

Sloane Stephens, par exemple, a aimé partager certaines de ses émissions de télévision préférées, en écrivant: “Puisque nous sommes tous distanciés sur le plan social et que nous passons plus de temps à la maison, je pensais partager certaines de mes émissions de télévision préférées si vous ne les aviez pas déjà regardées. “

D’autres anciens joueurs de tennis, comme Roberta Vinci et Conchita Martinez, ont passé leur temps différemment, l’un avec une vue sur la ville du soir depuis le balcon et l’autre avec une séance d’entraînement sur le vélo d’exercice. Ce sont aussi des raccourcis de la vie à l’époque de Covid-19.

Après les vibrations de remise en forme we Oui, nous faisons tout ensemble quand je suis à la maison 🙊 Quelle est la température ici en Belgique 😱☀️

ps: vous verrez plus d’images than que 🎾 cette fois-ci 🙃 # adoptdontshop #qualitytime #doglover pic.twitter.com/qZKBbBOdZk – Elise Mertens (@elise_mertens) 18 mars 2020