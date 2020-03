Les stars du tennis s’affrontent dans un défi de jonglage avec des tournois suspendus

Grigor Dimitrov, Sam Querrey, Frances Tiafoe, Marcus Willis, Taylor Fritz, Richard Gasquet et Victoria Azarenka ont été invités à s’affronter dans un défi Keepy Uppy organisé par OutsideTheBall.com. Les joueurs devaient jongler avec un ballon de football, en faisant autant de répétitions que possible sans laisser le ballon toucher le sol.

Grigor Dimitrov, Sam Querrey et Taylor Fritz ont géré le défi assez décemment, mais Frances Tiafoe et Victoria Azarenka ont eu du mal à égaler même 5 «gardiens». Cependant, le vainqueur de la compétition était le Britannique Marcus Willis avec plus de 40 représentants, même si Richard Gasquet était celui qui a montré les compétences les plus spectaculaires.

Le joueur français de 33 ans a jonglé avec le ballon avec ses pieds, ses genoux et sa tête, montrant qu’il vient d’un pays devenu champion du monde deux fois dans son histoire.