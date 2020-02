Les tribunaux de Melbourne Park sont couverts pour 2020 et les préparatifs de la version 2021 de l’Open d’Australie ont déjà commencé.

Sofia Kenin et Novak Djokovic ont respectivement été couronnées championnes du simple féminin et masculin. Il y a eu de nombreuses surprises en double masculin et une finale prévisible en double féminin également.

Cet article se concentrera sur les joueurs qui se sont fait un nom dans ce tournoi. Ils n’ont peut-être pas été les gagnants, mais ils ont accru leur visibilité auprès du public du tennis et ont peut-être laissé entendre un plus grand succès pour eux à l’avenir. Ce sont les stars révolutionnaires de l’Open d’Australie 2020.

Les stars révolutionnaires de l’Open d’Australie 2020

Simple femmes

Sofia Kenin

Le choix évident, mais il convient parfaitement au slip. Kenin n’avait jamais atteint les derniers stades d’un tournoi du Grand Chelem. Elle n’avait jamais violé les dix meilleurs joueurs classés au monde. Pourtant, c’est elle qui est sortie d’un quartier qui impliquait entre autres Serena Williams, Naomi Osaka et Coco Gauff.

Le fait que l’Américain de 21 ans ait ensuite soulevé le trophée a été une réussite incroyable. Il reste à déterminer si Kenin se montre capable de donner suite à ce triomphe, mais elle a certainement prouvé qu’elle en avait l’attitude.

Ons Jabeur

Le Tunisien a disputé pour la première fois la deuxième semaine d’un Grand Chelem à Melbourne. Ce faisant, elle est devenue non seulement la première tunisienne à atteindre cet objectif, mais Jabeur a également marqué l’histoire des femmes arabes dans le tennis.

Les matchs de Jabeur étaient présentés dans les bars de Tunis à 3 heures du matin, ce qui était certainement inhabituel pour un pays manquant d’héritage sportif. Elle a toujours eu beaucoup de talent, ancienne top junior comme Kenin, mais a eu du mal à percer dans l’échelon supérieur de la WTA. La Tunisie et peut-être le monde arabe tout entier espèrent que ce n’est que le début d’un mouvement vers le sommet pour Jabeur.

Les fuseaux horaires ne signifient rien lorsque votre héros national bat le pavillon à #AusOpen 🇹🇳 # AO2020 | @Ons_Jabeur pic.twitter.com/tfUvtWiKdk

– ITF (@ITF_Tennis) 24 janvier 2020

Simple messieurs

Tennys Sandgren

Le grand serveur né au Tennessee semble avoir quelque chose d’affinité pour Melbourne Park. Sandgren a été un quart de finaliste surprise ici en 2018 avant de perdre contre Hyeon Chung. A cette occasion, la victoire semblait encore plus improbable alors qu’il affrontait la légende suisse Roger Federer en quart de finale.

La vérité est que l’Américain aurait dû se qualifier pour sa première demi-finale majeure. Le gaspillage de sept balles de match dans le quatrième set est voué à faire du mal, bien qu’il semble que Sandgren ait eu sa propre réponse thérapeutique selon son fil Twitter.

Quelle est la règle ici, un double coup pour chaque point de match que vous n’avez pas converti?

– Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 28 janvier 2020

Marton Fucsovics

Le Hongrois a coupé une bande au cours de la première semaine. On ne s’attendait pas à ce qu’il passe le premier tour après avoir été jumelé avec la 13e tête de série canadienne et le cheval noir de nombreuses personnes pour le tournoi, Denis Shapovalov.

Fucsovics a utilisé son jeu puissant pour écarter Shapovalov en quatre sets et à partir de là, il n’a pas abandonné. Il n’a pas non plus perdu un set au deuxième ou au troisième tour, et ces matches ont opposé deux des meilleurs espoirs du jeu masculin, Jannik Sinner et Tommy Paul. Ce fut une première semaine exceptionnellement impressionnante mais elle s’est terminée contre Roger Federer. Le Hongrois a pris le premier set mais a été dominé par la suite. J’espère que Fucsovics prend les points positifs de la première semaine et peut montrer ce type de forme pour le reste de la saison.

Double femmes

Cori Gauff et Caty McNally

Sur le podcast Last Word on Tennis au début de l’année, je prédis que Gauff et McNally pourraient remporter un titre du Grand Chelem. Cette prédiction s’est presque réalisée dans le premier chelem de l’année. Le jeune couple américain a atteint les quarts de finale avant d’être battu par les éventuelles champions Timea Babos et Kristina Mladenovic.

La difficulté pour Gauff et McNally en termes de victoires en 2020 est qu’il existe en ce moment quelques équipes féminines de double très fortes. La finale a été disputée par les deux premières têtes de série, Babos / Mladenovic et Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova. Il sera difficile pour Gauff et McNally de dépasser ces équipes, mais le temps est de leur côté et s’ils restent ensemble, ils pourraient être une paire de double vraiment haut pendant de nombreuses années.

Double Hommes

Luke Saville et Max Purcell

Le duo australien a reçu un joker dans la compétition de double et wow en a-t-il tiré le meilleur parti. Ils ont éliminé la paire de tête de série Rojer et Tecau dès le début et ont continué sur leur lancée jusqu’à la finale.

Bien qu’ils aient été vaincus en finale par Rajeev Ram et Joe Salisbury (remportant leur premier Grand Chelem), le tennis qu’ils ont joué était certainement assez bon pour être une paire régulière sur le circuit ATP. Ils ont remporté de nombreux titres du Challenger Tour en double en 2019 et sont clairement prêts pour la montée en puissance.

Alexander Bublik et Mikhail Kukushkin

Quand une équipe de deux bons joueurs du pays se met en place, je suis souvent cynique. Il y a très peu d’équipes qui réussissent au plus haut niveau ayant été ainsi constituées.

Cependant, les Kazakhs sont sortis à l’Open d’Australie et ont choqué les troisièmes têtes de série Kevin Krawietz et Andreas Mies au premier tour. Ils ont ensuite poursuivi leur excellente forme et ont été les plus proches d’éliminer Ram et Salisbury lorsqu’ils se sont affrontés en demi-finale. Il sera intéressant de voir si leur partenariat se poursuit sur la tournée, il est difficile de marier deux des 100 meilleurs programmes de joueurs en simple sur la tournée, mais ils pourraient être dangereux au Grand Chelem.

Filles célibataires

Victoria Jimenez Kasintseva

Il y avait une énorme histoire dans les célibataires de la fille. Le champion du tournoi était un jeune Andorre de 14 ans, ce qui fait d’Andorre le plus petit pays par zone et population à avoir produit un vainqueur du Grand Chelem de n’importe quelle description.

Jimenez Kasintseva a été très tenace pendant le tournoi. Elle a fait un set down dans quatre de ses six matches et a fait face à des balles de match contre elle au troisième tour. Elle a le potentiel pour être une grande star et je suis sûr qu’elle deviendra un héros national pour l’Andorre. La Polonaise Warina Baszek, non classée, était l’adversaire andorrane en finale et il sera également intéressant de la suivre également.

Simple garçon

France

Le principal succès des simples garçons a été la force du tennis français. La finale était une affaire toute française entre Harold Mayot et Arnaud Cazaux. Mayot, qui était la tête de série n ° 1, a gagné confortablement.

La France a produit trois des quatre demi-finalistes. S’il n’est pas rare de voir la France bien représentée au niveau junior, c’est quand même un exploit impressionnant.

Le prochain Grand Chelem est évidemment à Paris, donc le public français aura hâte de voir ces jeunes stars répéter ce niveau de succès sur les courts en terre battue de Roland Garros.