Les statistiques ATP révèlent pourquoi Roger Federer est le meilleur serveur quand il s’agit de la crise

Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, mène l’Espagnol Rafael Nadal et le reste du peloton lorsqu’il s’agit de maintenir le service du 30 au 30 en 2019, selon une analyse publiée sur le site Web de l’ATP Tour. Selon l’analyse Infosys ATP Beyond The Numbers des 10 meilleurs joueurs en 2019, Roger Federer avait le pourcentage le plus élevé de détentions de 30/30, à 86,1% (174/202).

En termes de surface, Federer a dominé le Top 10 en matière d’herbe et d’argile tandis que Novak Djokovic était le leader en matière de courts durs. Sur le front général, Rafael Nadal, rival de Federer, est arrivé deuxième avec 83,2% tandis que Djokovic est arrivé en sixième position avec 80,6%.

L’Italien Matteo Berrettini est arrivé en troisième position avec 82,8%, le Grec Stefanos Tsitsipas est arrivé en quatrième place avec 81,8% et l’Espagnol Roberto Bautista Agut est arrivé cinquième avec 80,9%.

1 Roger Federer 86,1%

2 Rafael Nadal 83,2%

3 Matteo Berrettini 82,8%

4 Stefanos Tsitsipas 81,8%

5 Roberto Bautista Agut 80,9%

6 Novak Djokovic 80,6%

7 Dominic Thiem 78,8%

8 Daniil Medvedev 78,0%

9 Gael Monfils 75,3%

10 Alexander Zverev 73,0% La légende suisse a également mené le Top 10 en ce qui concerne le maintien du service de 40/30 à 97,1% tandis que Bautista Agut est arrivé en deuxième position (96,1%) et Nadal en troisième position (94,8%).

Federer a également mené le groupe en ce qui concerne la tenue de 30-40 avec une conversion de 58,8% tandis que Nadal est arrivé deuxième (58,3%)

1 Roger Federer 58,8% (60/102)

2 Rafael Nadal 58,3% (56/96)

3 Matteo Berrettini 56,6% (73/129)

4 Novak Djokovic 56,2% (59/105)

5 Dominic Thiem 50,4% (62/123) Les meilleurs joueurs de tennis masculins sont tous à Melbourne cette quinzaine pour l’Open d’Australie. Federer et Djokovic sont tous les deux au troisième tour tandis que Nadal jouera son deuxième tour jeudi.