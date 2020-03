Les téléspectateurs impressionnés par les compétences folles de Rafael Nadal en dribble à Acapulco

Rafael Nadal, à propos duquel Jimmy Connor, membre de la salle des célébrités, a déclaré: «Il est construit à partir d’un moule dont je pense que je viens aussi, que vous sortez, vous donnez tout ce que vous avez du tout premier point à la fin non peu importe le score », a montré son formidable jeu de jambes avec un ballon de football à la fin d’un de ses matchs à Acapulco, la semaine dernière.

Nadal a très bien réussi à l’Open du Mexique et a remporté le titre après avoir battu les États-Unis Taylor Fritz en finale. Ce faisant, Nadal est devenu le plus jeune joueur et le joueur le plus âgé à remporter le titre dans la ville mexicaine.

En 2005, Nadal, 18 ans, avait décroché le titre pour la première fois de sa carrière. Il s’agit du 85e titre de carrière de Nadal.

Compétences en tennis: ✅

Compétences de pied: ✅

Y a-t-il quelque chose que @RafaelNadal ne peut pas faire? 😉 # AMT2020 pic.twitter.com/7pfmnsMaPW – ATP Tour (@atptour) 28 février 2020