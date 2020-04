Les temps forcés nous aident à penser et à valoriser les choses importantes de la vie

La star montante espagnole Nicola Kuhn, 20 ans, dit que nous devrions utiliser ce temps pour penser et valoriser les choses importantes de la vie. Le 12 mars, l’ATP a suspendu la tournée pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus. Un peu plus d’une semaine plus tard, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 7 juin.

Ce mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 13 juillet au moins. Kuhn, le champion de l’Open de France de simple masculin 2017, insiste sur le fait qu’il travaillera très dur pour réussir lorsque les activités de tennis reprendront.

“Forcé de penser et d’apprécier les choses importantes de la vie, de rester à la maison et d’aider le plus longtemps possible à contrôler cette pandémie”, a déclaré Kuhn dans un communiqué publié sur son compte Twitter. “Nos rêves et nos objectifs sont en arrière-plan aujourd’hui, aujourd’hui la chose la plus importante est de sauver des vies.

Cela ne signifie pas que nous les oublions, mais restons de côté pendant un certain temps. Je suis sûr que dès que cela se passera, que ce sera le cas, nous reprendrons le combat plus dur que jamais! “Kuhn, classé n ° 231 au monde, a pris un mauvais départ pour la nouvelle saison mais sa forme s’améliorait juste avant la suspension de la saison.

L’Espagnol de 20 ans a commencé la saison avec quatre défaites consécutives, mais a disputé la demi-finale du Challenger de Coblence lors de son dernier tournoi. Après avoir atteint le sommet de sa carrière au 174e rang mondial en octobre dernier, Kuhn n’a pas réussi à maintenir le même niveau de jeu et son classement a chuté. L’Espagnol a connu une carrière junior prometteuse et son prochain objectif sera de s’établir sur le circuit ATP.