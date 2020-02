les temps forts de Match for Africa 6!

Roger Federer et Rafael Nadal sont capables de déplacer les masses de fans de tennis. Leur défi au Match pour l’Afrique 6, au Cape Town Stadium, était une performance qui a culminé une journée fantastique pour toutes les personnes présentes au stade.

D’abord l’arrivée des champions, puis la session Learning Through Play avec les enfants, puis le challenge entre les deux champions, enfin les doubles avec Bill Gates et Trevor Noah. Avec 51.954 personnes, le Suisse et l’Espagnol ont également enregistré un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, dépassant les 42.517 personnes du défi entre Federer et Zverev à Mexico.

Voici les temps forts du challenge entre Roger Federer et Rafael Nadal!